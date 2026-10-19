Uluslararası Dövüş Sporları Ve Spor Bilimleri Sempozyumu Yarın Malatya’da Başlayacak

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ULUSLARARASI DÖVÜŞ SPORLARI VE SPOR BİLİMLERİ SEMPOZYUMU YARIN MALATYA’DA BAŞLAYACAK

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Uluslararası Dövüş Sporları ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 20–21 Ekim 2026 tarihlerinde Malatya’da düzenlenecek.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye’den ve yurt dışından akademisyenler spor bilimleri ve dövüş sporları alanındaki bilimsel çalışmalarını paylaşacak.

Bilimleri Dünyası Malatya’da Buluşacak

Uluslararası Dövüş Sporları ve Spor Bilimleri Sempozyumu, yarın 20 Ekim 2026 Salı günü Malatya’da başlayacak. İki gün sürecek organizasyonda dövüş sporları, sporcu performansı, antrenman bilimleri, spor psikolojisi, sporcu sağlığı ve rehabilitasyon gibi birçok konu akademik açıdan ele alınacak.

Program kapsamında karate, boks, kick boks, muaythai, tekvando ve eskrim gibi branşlarla ilişkili araştırmaların yanı sıra spor bilimleri alanındaki güncel yaklaşımlar da değerlendirilecek.

İlk Gün Poster Sunumları Ve Bilimsel Oturumlar

Sempozyumun ilk günü olan 20 Ekim Salı günü saat 10.00–12.30 arasında poster sunumlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Programda farklı üniversitelerden araştırmacıların sporcu performansı, fiziksel uygunluk, antrenman yöntemleri ve spor psikolojisi alanlarındaki çalışmaları yer alıyor.

Açılış Programı 21 Ekim’de Yapılacak

Sempozyumun açılış programının 21 Ekim Çarşamba günü saat 09.30–10.00 arasında başlaması planlanıyor. Kongre başkanı Prof. Dr. Erdal Zorba ile Yunanistan’dan Prof. Dr. Yiannis Koutedakis’in açılış konuşmacıları arasında bulunduğu programda, akademik sunumlar ve bilimsel oturumlar da gerçekleştirilecek.

Akademisyenler Çalışmalarını Paylaşacak

Programda yer alan isimler ve sunum konuları arasında şunlar bulunuyor:

Prof. Dr. Hakan Kolayış: Dövüş Sporlarında Baskı Altında Performans: Şampiyonun Zihni Nasıl Çalışır?

Doç. Dr. Yakup Kılıç: Dövüş Sporlarında Zihnin Gücü: Sporcu Motivasyonu.

Fatih Çatıkkaş: Tekvando’da Teknolojik Yaklaşımlar ve Yapay Zekâ Kullanımı.

Prof. Dr. Ümit Doğan Üstün: Modern Olimpiyat Oyunları ve Çevre İlişkisi.

Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu: Dövüş Sporları ve Sanatları Ekonomisi.

Doç. Dr. Ercan Zorba: Dövüş Sporlarında Fair Play.

Doç. Dr. Celal Bulgay: Atletik Performansta Genetiğin Önemi.

Dr. Rıdvan Sönmez: Dövüş Sporlarında Yaralanmalar, Müdahale Yaklaşımları ve Spora Dönüş Rehabilitasyonu.

Şükrü Yılmaz: Antrenör Eğitiminde Yenilikler ve Mesleki Tanınırlık Süreci.

Nurettin Uçar: Tekvandonun Toplumdaki Rolü.

Mustafa Günaydın: Escrima Kali ve kişisel korunma üzerine sunum.

Dr. Hüseyin Gazi Sönmez: Genel Değerlendirme ve Kapanış Sunumu.

Programda bu isimlerin yanı sıra farklı akademisyenlerin ve araştırmacıların spor bilimleri alanındaki çalışmaları da yer alıyor.

Malatya İki Gün Boyunca Spor Bilimlerine Ev Sahipliği Yapacak

Uluslararası Dövüş Sporları ve Spor Bilimleri Sempozyumu’nun, farklı disiplinlerden akademisyenleri bir araya getirerek bilimsel bilgi paylaşımına ve spor alanındaki akademik iş birliklerine katkı sunması hedefleniyor.

Organizasyon: Uluslararası Dövüş Sporları ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Tarih: 20–21 Ekim 2026

Yer: Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu, Malatya

İlk gün: 20 Ekim Salı

Açılış programı: 21 Ekim Çarşamba, 09.30–10.00

Kaynak: ASES Congress tarafından paylaşılan sempozyum programı