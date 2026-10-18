Furkan Kaynar Dünya İkincisi Oldu

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FURKAN KAYNAR DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Haber Merkezi

Polonya’da düzenlenen Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda mücadele eden millî sporcu Furkan Kaynar, U21 Erkekler Kata kategorisinde gümüş madalya kazanarak dünya ikinciliğini elde etti.

Furkan Kaynar’dan Dünya İkinciliği Başarısı

Polonya’da gerçekleştirilen Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda Türk karatesi önemli bir başarıya imza attı. Millî sporcu Furkan Kaynar, U21 Erkekler Kata kategorisinde sergilediği performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların mücadele ettiği şampiyonada kürsüye çıkmayı başaran Furkan Kaynar, dünya ikincisi olarak Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

Ay-Yıldızlı Bayrak Dünya Kürsüsünde

U21 Erkekler Kata kategorisinde elde ettiği ikincilikle uluslararası arenada önemli bir başarı kazanan Furkan Kaynar, ay-yıldızlı bayrağımızı dünya kürsüsünde dalgalandırdı.

Millî sporcumuz Furkan Kaynar ile bu başarıda emeği bulunan antrenörleri tebrik ediyor, Türk karatesinin uluslararası organizasyonlarda yeni başarılara imza atmasını diliyoruz.

Kaynak: TKF