Son Dakika: Tyson Fury’ye Dövüş Onayı!

TYSON FURY VS. ANTHONY JOSHUA MAÇI ÖNCESİ ENDİŞELER GİDERİLDİ

Haber: F. Vural YILMAZ

Boks dünyasının uzun süredir beklediği Tyson Fury – Anthony Joshua mücadelesi, 11 Aralık’ta Galler’in Cardiff kentindeki Principality Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Maç öncesi Tyson Fury’nin sağlık sorunu olmadığı ve gerekli onayın verilmesiyle birlikte karşılaşmanın önünde herhangi bir engel kalmadı.

İngiliz Boks Kurulu’ndan Resmi Onay Geldi

Eski dünya ağır sıklet şampiyonu Tyson Fury’nin, 11 Aralık’ta Anthony Joshua ile yapacağı dev karşılaşma öncesinde sağlık durumu hakkındaki soru işaretleri ortadan kalktı. İngiliz Boks Kontrol Kurulu, Fury’nin gerekli sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiğini ve maça çıkmasında herhangi bir engel bulunmadığını açıkladı.

Robert Smith: “Tüm Kontroller Sorunsuz Geçti”

İngiliz Boks Kontrol Kurulu Genel Sekreteri Robert Smith, Fury’nin sağlık değerlendirmelerinin tamamlandığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Fury dün gece onay aldı. Tüm güncel sağlık kontrolleri yapıldı ve sorunsuz geçti. Organizatöre bu sabah gerekli bilgilendirme yapıldı.”

Netflix Belgeseli Tartışma Yaratmıştı

Tyson Fury hakkında ortaya çıkan sağlık iddiaları, eşi Paris Fury’nin yeni Netflix belgeselinde yaptığı açıklamalar sonrası gündeme gelmişti. Belgeselde Paris Fury’nin, eşinin şizofreni teşhisi aldığı yönünde ifadeler kullandığı öne sürülmüş, bu durum boks dünyasında endişelere neden olmuştu.

Sözlerinin Yanlış Anlaşıldığını Belirtti

Ancak Paris Fury, daha sonra yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek Tyson Fury’nin hiçbir zaman şizofreni teşhisi almadığını söyledi. Paris Fury açıklamasında: “Tyson’ın zaman zaman bazı belirtiler göstermiş olabileceği konuşuldu ancak kendisine hiçbir zaman şizofreni teşhisi konulmadı. Bu rahatsızlığa sahip değil.” ifadelerini kullandı.

Fury Kariyerinde Zorlu Bir Dönem Geçirmişti

Kariyer haritası 2015 yılını gösterdiğinde Tyson Fury, Wladimir Klitschko’yu yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu oldu. Dövüşçü bu çıkışın ardından depresyon ve çeşitli ruhsal sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini kamuoyuyla paylaşmıştı. İngiliz yıldız, yaşadığı zorlukların ardından ringlere dönerek kariyerini yeniden zirveye taşımayı başardı.

Nefesler Tuttuldu, Maç Bekleniyor!

İki İngiliz ağır sıklet yıldızını karşı karşıya getirecek tarihi mücadele öncesinde tüm gözler artık ringe çevrildi. Taraftarlar, yıllardır beklenen dev hesaplaşmanın gerçekleşmesini heyecanla bekliyor.