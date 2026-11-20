36. Esat Delihasan Boğaziçi Kupası 18-20 Aralık’ta İstanbul’da Düzenlenecek
36. ESAT DELİHASAN BOĞAZİÇİ KUPASI 18-20 ARALIK’TA İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK
Haber: Muhammet K. GÜLŞEN
Karate dünyasının önemli organizasyonlarından 36. Esat Delihasan Boğaziçi Kupası, 18-20 Aralık 2026 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Uluslararası turnuvaya katılmak isteyen sporcu ve kulüplerin kayıt işlemleri Sportdata platformu üzerinden yapılacak.
36. Esat Delihasan Boğaziçi Kupası İçin Geri Sayım Başladı
Karate sporunun uluslararası organizasyonlarından 36. Esat Delihasan Boğaziçi Kupası, 18-20 Aralık 2026 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları bir araya getirmesi beklenen organizasyon için karate camiasına davette bulunuldu.
İstanbul Boğazı’nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek turnuva, üç gün boyunca uluslararası karate karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. Organizasyona sporcuların yanı sıra antrenörler, kulüpler ve karate tutkunları da davet edildi.
Kayıtlar Sportdata Üzerinden Yapılacak
36. Esat Delihasan Boğaziçi Kupası’na katılmak isteyen sporcular ve kulüplerin kayıt işlemleri Sportdata platformu üzerinden gerçekleştirilecek.
Organizasyonun tarih ve yer bilgileri:
Organizasyon: 36. Esat Delihasan Boğaziçi Kupası
Tarih: 18-20 Aralık 2026
Yer: İstanbul, Türkiye
Branş: Karate
Kayıt: Sportdata platformu
Karate Dünyası İstanbul’da Buluşacak
Uluslararası nitelikteki organizasyon, farklı ülkelerden karate sporcularını aynı tatamide buluşturacak. Üç gün sürecek müsabakalarla karate heyecanı İstanbul’da yaşanacak.
36. Esat Delihasan Boğaziçi Kupası, sporcular, antrenörler ve kulüpler için uluslararası karate organizasyonunda yer alma fırsatı sunacak.