Güneş Karate’de Kuşak Heyecanı
Ankara’nın önde gelen spor kulüplerinden Güneş Karate Do Spor Kulübü, 3. dönem 45 sporcunun katılımıyla coşkulu bir kuşak sınavına imza attı. Türkiye Karate Federasyonu yönetiminin de katıldığı anlamlı günde, kulübün başarılı çalışmaları ve sporcuların azmi takdir topladı.
Güneş Karate Do Spor Kulübü, disiplinli çalışmaları ve yetiştirdiği başarılı sporcularla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak gerçekleştirilen 3. dönem 45 sporcunun kuşak sınavı, spor camiasının önemli isimlerinin katılımıyla adeta bir şölene dönüştü.
Değerli İsimlerden Anlamlı Ziyaret
Ankara’daki başarılı kulüpler arasında yer alan Güneş Karate Do Spor Kulübü’nün bu özel gününde, Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Sayın Osman Fatih Destici ve Ankara Karate İl Temsilcisi Sayın Derviş Güneş sporcuları ve antrenörleri yalnız bırakmadı.
Ankara Karate İl Temsilcisi Sayın Derviş Güneş, törende yaptığı konuşmada Serap Cengiz’in çalışmalarına dikkat çekerek şunları söyledi:
“Ankara’daki spor kulüplerimizden birinin hocası olan Serap Hoca, yakından tanıdığım, son derece başarılı bir antrenördür. Kulübünü yakından takip ediyor, çalışmalarını takdir ediyorum; Serap Hoca bu yolda tek başına, işini severek yapıyor ve büyük bir özveriyle hareket ediyor. Hocamız bu yıl dokuz sporcusunu karate milli takımına kazandırdı. Bu, başarı takdir edilecek bir başarıdır, oldukça önemli bir gelişmedir. Serap Hoca; aktif, başarılı ve disiplinli kişiliğinin yanı sıra medya ve tanıtım alanındaki çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Kendisine güveniyor, çalışmalarını destekliyor ve başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.”
“Sizler Birer Değersiniz, Toprağa Atılmış Filizlersiniz”
Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Sayın Osman Fatih Destici ise sporculara ve ailelerine hitaben yaptığı duygusal konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Arkadaşlar, bugün burada olmanız çok kıymetli. Aileleriniz için, sizler için, hocalarınız ve biz federasyon yöneticileri için çok kıymetli. Milletimiz ve devletimiz için de çok kıymetlisiniz. Bugün burada olmamızın en büyük sebeplerinden biri de Serap hocamızın kulübünde ortaya koyduğu başarılı çalışmalar; kendisinin bu özverili emekleriyle gurur duyuyor ve bu yüzden bugün burada, sizlerle birlikte bu coşkuyu paylaşıyoruz.
Hepiniz kendinizin farkına vardınız. Hepiniz birer değersiniz. Bence bu salonda olmak, birçok engeli aşarak buraya gelmek kolay bir şey değil. Şu anda hepiniz toprağa atılmış birer filizsiniz. Yaşayacak, büyüyecek ve gelişeceksiniz. İnşallah ailelerinize, arkadaşlarınıza ve hocalarınıza birçok madalya ve şampiyonluk sevinci yaşatacaksınız. Hepinizin gözlerinden öpüyorum!”
Antrenör Serap Cengiz’den Vefa ve Mutluluk Dolu Açıklama
Yıllardır verdiği emeğin ve mücadelenin federasyon yöneticileri ve veliler tarafından takdir edilmesinin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Kulüp Antrenörü Serap Cengiz, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“Bugün gerçekleştirdiğimiz kuşak sınavımızda Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanımız Sayın Osman Fatih Destici ve Ankara Karate İl Temsilcimiz Sayın Derviş Güneş’i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Yıllardır verdiğim emeğin, başarıya olan inancımın ve karateyi daha geniş kitlelere tanıtmak için verdiğim mücadelenin görülmesi, velilerimizin önünde takdir edilmesi benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bugün bir kez daha gördüm ki bir antrenörün emeğinin takdir edilmesi, bir sporcunun önemsendiğini hissetmesi daha büyük başarıların kapısını aralıyor. Aslında çok da zor değil… Bazen bir ziyaret, birkaç güzel söz ve samimi bir alkış yeterli. Görülmek güzel, takdir edilmek kıymetli…”
Renkli görüntülerin ve heyecan dolu anların yaşandığı kuşak sınavı, başarılı sporculara yeni kuşaklarının takdim edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Güneş Karate Do Spor Kulübü, Türk karatesine yeni şampiyonlar kazandırmak için çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ediyor.
Serap Cengiz Hocamıza emekleri, özverisi ve sporcularına kattığı değer için teşekkür ediyoruz. 👏 Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun hocam! 🥋�
Serap Hocamız sadece başarılarıyla değil, kocaman yüreği, merhameti, vicdanı ve insani değerleriyle de örnek bir antrenör. Sporcularına yalnızca karateyi öğretmekle kalmayıp hayatlarına dokunan, zor zamanlarında yanlarında olan, onların başarılarını kendi başarısı gibi sahiplenen çok kıymetli bir insan. Azmi, disiplini ve çalışkanlığıyla başarılı sporcular yetiştirirken, sosyal medyadaki etkinliği ve bitmeyen enerjisiyle karatenin tanıtılması, sevilmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için de büyük emek veriyor. Hem başarılı bir antrenör hem de güzel bir insan olmak herkesin başarabileceği bir şey değil. Böylesine özveriyle çalışan, sporuna ve insanlara gönül veren değerlerin görülmesi ve takdir edilmesi çok kıymetli. İyi ki varsınız Serap Hocam. Başarılarınız daim olsun.
Tebrik ederim hocam başarılarınız daim olsun
Bir anne ve baba olarak evladının bu yolda attığı her adımda yanında olan sadece Spor degil disiplin ve özgüveni aşılayan kıymetli hocamıza sonsuz teşekkürler sunarım emeklerine sağlık Serap hocam kalitenin tek adresidir güneş ☀️ karetede do ☀️👍💐💐
Serap hocam iyiki varsınız ve enerjiniz bu kulüpteki herkes icin en büyük şans çocukların bu basarisinda bu güzel tablonun arkasında en büyük şüphesiz sizsiniz emeğinizze ve ömrümüze sağlık hocam 👍👍kalitenin tek adresi güneş ☀️ karete do