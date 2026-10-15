‘Eski Türk’lerin Genel Sağlık ve Savaş Sanatlarında, Çigong!’

Yeni yazı dizisi: Bölüm:1

‘ESKİ TÜRK’LERİN GENEL SAĞLIK VE SAVAŞ SANATLARINDA, ÇİGONG!’

Bu yazı dizisinde: ‘Eski Türklerin genel sağlık ve savaş sanatlarında Çigong’ türü nefes çalışmalarına nasıl yer verdikleri anlatılmaktadır.

Günümüzde kendisini çoğu zaman Türk yada İslam olarak tanımlayanların, aslında geçmişten bi haber oldukları ve atalarının sağlık ve savaş sanatı anlamında neler yaptıklarını bilmedikleri ortaya çıkar.

Cehalet (cahillik ve eğitimsizlik): Alay etmek, dalga geçmek ve aşağılamak şeklinde dışarıya yansır.

Ne yazık ki günümüz insanlığı, bu çürümüşlük ortamlarda gün geçtikçe kirlenmektedir.

Kuzey Ege tai chi ve çigong sanatları platformu ‘çigong ve Türklerin ilişkileri’ adlı bu paylaşımında, Türk savaş sanatları çalışanları başta olmak üzere herkese ‘Türkler ve çigong ilişkisi’ adlı bu paylaşımla belirli bir konu üzerinde bilgilendirme yapmaktadır.

Eğer bu konulara meraklıysanız bu platformu takip edebilirsiniz!

1-ESKİ ÇİN NE DEMEKTİR? ESKİ ÇİN DE TÜRK’LERİN KONUMU NASIL YER ALIR?

Eski Çin denildiği zaman tek bir devletten bahsedilmez, yaklaşık MÖ 1600’den MS 220’ye kadar uzanan bir uygarlık döneminden bahsedilir.

a. Eski Çin ne demektir?

Tarihçilikte Eski Çin kavramı, genellikle üç aşamada anlatılır:

a) Coğrafi anlamda: Sarı Nehir (Huang He) ve Gök Nehir (Yangtze) arasındaki ‘Orta Ova’ yani Zhongyuan kısmı. Bugünkü Çin’in tamamı değil, Han ırkının ilk ortaya çıktığı çekirdek alan olarak tanınan bölgedir.

b) Kronolojik anlamda:

Shang Hanedanı (MÖ 1600-1046): Yazının ve bronzun ortaya çıktığı ilk hanedanlık bölümü.

Zhou Hanedanı (MÖ 1046-256): Eski Çin felsefesinin zirvesidir. Bu dönemde ünlü: Konfüçyüs, Lao Tzu, Sun Tzu denilen efsaneler yaşamıştır. Zhou’nun ikinci yarısı zamanla Doğu Zhou olarak ikiye ayrılır: Bu dönemler. İlkbahar ve sonbahar dönemi ile savaşan devletler dönemi olarak tanımlanır.

Qin ve Han Hanedanları (MÖ 221 – MS 220): İlk defa Çin’i birleştiren imparatorluklar olarak tanımlanır. Çin Seddi’nin ilk hali, İpek Yolu’nun açılması bu dönemdedir.

Yani ‘Eski Çin’ kavramı = İmparatorluk öncesi ve erken imparatorluk Çin’ini anlatır. Bu dönemler: Konfüçyüsçü düzenin, bürokrasinin ve Han etnik kimliğinin şekillendiği dönemlerdir.

b. Eski Çin’de Türklerin etkin bir konumu var mıydı?

Türk adını, ilk defa Çin kaynakları MS 542’de ‘Tujue’ diye yazarlar. Bu bildiğimiz ‘Göktürkler’dir. Fakat Göktürklerden 800-1000 yıl önceki Eski Çin kaynaklarında kuzeydeki bozkır kavimlerinden sürekli bahsedilir ve modern tarihçilerin büyük kısmı bunların ‘Proto-Türk’ veya Türklerle akraba topluluklar olduğu görüşündedir.

Mehmet Nesimi YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Devam edecek..

Kuzey Ege Tai chi ve Çigong sanatları platformu ‘ Kadim şifa sanatları ve Türkler!’ Adlı paylaşımlarından alınmıştır.

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Kuzey Ege tai chi ve çigong sanatları platformu ‘çigong ve Türklerin ilişkileri’ adlı bu paylaşımında, Türk savaş sanatları çalışanları başta olmak üzere herkese ‘Türkler ve çigong ilişkisi’ adlı bu paylaşımla belirli bir konu üzerinde bilgilendirme yapmaktadır.

Cehalet (cahillik ve eğitimsizlik): Alay etmek, dalga geçmek ve aşağılamak şeklinde dışarıya yansır.