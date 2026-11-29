Hanshi İsmet TURNA:

“KARATEDODA EN BÜYÜK BAŞARI SAYGINLIKTIR.”

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türkiye Karate Federasyonu Shotokan Karate Komisyonu Başkanı, 9. Dan Hanshi İsmet Turna, Türk Karatedo anlayışında başarının yalnızca madalya ve derecelerle ölçülemeyeceğini belirterek disiplin, sabır, eğitim ve saygınlığın önemine dikkat çekti.

Karatedoda gerçek gelişimin uzun yıllar boyunca sürdürülen düzenli çalışmalarla mümkün olduğunu ifade eden Turna, özellikle Kihon (temel teknik) eğitimlerinin sporcu gelişimindeki belirleyici rolüne vurgu yaptı.

Kihon, Kumite ve Kata Bir Bütün

Karate eğitiminde Kihon, Kumite ve Kata çalışmalarının birbirinden bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Turna, sporcuların teknik gelişiminde farklı kumite eğitimlerinin önemine değindi.

Sanbon Kumite, Gohon Kumite, Kihon Ippon Kumite, Kaeshi Ippon Kumite, Okuri Ju Ippon Kumite, Ju Ippon Kumite ve Happo Kumite çalışmalarının karatekanın teknik becerisini, reflekslerini, mesafe kontrolünü, disiplinini ve mücadele anlayışını geliştiren temel eğitimler arasında bulunduğunu ifade etti.

Başarı İçin Yıllara Yayılan Eğitim

Dojo içerisinde gerçekleştirilen düzenli antrenmanların seminerler ve özel çalışmalarla desteklenmesinin önemine işaret eden Hanshi İsmet Turna, müsabık seviyesine yönelik doğru bir eğitim programının uzun vadeli başarıya zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Turna’nın değerlendirmesine göre, planlı ve doğru eğitim programıyla 4-5 yıllık süreçte sporcuların Kata ve Kumite yarışmalarında üst düzey performans sergilemeleri mümkün olabilir.

5-6 yıllık disiplinli, planlı ve Sensei gözetiminde sürdürülen eğitim süreci ise sporcuların kendi illerindeki organizasyonlardan Türkiye Şampiyonalarına ve Millî Takım seviyesine uzanan bir gelişim yolculuğuna katkı sağlayabilir.

Ustalığın Ölçüsü Yalnızca Derece Değil

Hanshi İsmet Turna, karatedoda başarının arkasında doğru eğitim anlayışı, sabır, emek ve disiplin bulunduğunu vurguladı.

Karate eğitiminin yalnızca müsabakalara sporcu hazırlamakla sınırlı olmadığını ortaya koyan Turna, ustalığın aynı zamanda saygın bireyler ve sporcular yetiştirmek anlamına geldiğine dikkat çekti.

Türk Karatedo anlayışının temel mesajını ise şu sözlerle ifade etti:

“En büyük başarı saygınlıktır.”