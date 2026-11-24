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Antakya Belediyesi Karate Spor Kulübü, Adana’da düzenlenen Çukurova Medeniyetler Kupası’nda elde ettiği üstün başarıyla büyük gurur yaşattı.

Turnuvada 40 sporcuyla mücadele eden Antakya Belediyesi Karate Spor Kulübü, gösterdiği başarılı performans sonucunda 9 altın, 14 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 39 madalya kazandı.

Sporcular, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle hem kulüplerini hem de Antakya’yı en iyi şekilde temsil etti.

Organizasyona damga vurdular…

Kazandığı madalyalarla turnuvanın en başarılı kulübü olmayı başaran Antakya Belediyesi Karate Spor Kulübü, genel klasman şampiyonu olarak organizasyona damga vurdu.

Antakya’yı gururlandıran başarı

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, “Çukurova Medeniyetler Kupası’nda önemli bir başarıya imza atan sporcularımızı ve emek veren antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Antakya’mızı gururlandıran bu başarının devamını diliyor, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum.” ifadelerini kullandı.

Antakya Belediyesi Karate Spor Kulübü’nün elde ettiği bu önemli başarı, genç sporcuların azmi ve disiplinli çalışmasının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.