Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen 2026 Karate Dünya Kupası, millî takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleyle sona erdi. Erkek Takım Kumite, Kadın Takım Kata ve Erkek Takım Kata kategorilerinde üç takımla organizasyonda yer alan Türkiye, erkek kumite takımının kazandığı gümüş madalyayla Dünya Kupası’nı dünya ikincisi olarak tamamladı.

Dünya karatesinin önemli organizasyonlarından biri olan 2026 Karate Dünya Kupası’nda millî takımlarımız tatamiye büyük bir mücadele azmiyle çıktı. Çin’in Hangzhou kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye; Erkek Takım Kumite, Kadın Takım Kata ve Erkek Takım Kata kategorilerinde madalya mücadelesi verdi.

Organizasyonun ilk gününde Kadın Takım Kata ekibimiz grup aşamasında dört karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakaların ikisini kazanan, ikisinden mağlubiyetle ayrılan takımımız, grup aşamasını geçerek üst tura yükselme şansını elde edemedi.

Erkek Kumite Millî Takımımız ise ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çekti. Sabah seansında grubunda yaptığı dört karşılaşmanın tamamını kazanarak çeyrek finale yükselen ekibimiz, akşam seansında oynanan çeyrek final mücadelesinde Fransa ile karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup etmeyi başaran millîlerimiz, adını yarı finale yazdırarak madalya yolunda önemli bir adım attı.

ERKEK KATA TAKIMIMIZ ÇEYREK FİNALE KADAR YÜKSELDİ

Şampiyonanın ikinci gününde Erkek Takım Kata ekibimiz tatamiye çıktı. Grup müsabakalarında dört karşılaşmanın üçünü kazanarak başarılı bir performans sergileyen takımımız, çeyrek finale yükselmeyi başardı. Çeyrek finalde Kuveyt ile karşılaşan millî ekibimiz, rakibine mağlup olarak organizasyona veda etti.

Günün akşam seansında ise gözler erkek kumite takımımızın yarı final karşılaşmasına çevrildi. İran ile karşı karşıya gelen millî takımımız, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. Böylece Türkiye, Dünya Kupası’nda şampiyonluk mücadelesi verme hakkı kazandı.

FİNALDE KARADAĞ’A 3-2 KAYBETTİK, DÜNYA İKİNCİSİ OLDUK

Madalya müsabakalarının gerçekleştirildiği final gününde erkek kumite takımımız, şampiyonluk için Karadağ karşısına çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan final mücadelesinde millîlerimiz son ana kadar mücadeleyi bırakmadı. Ancak karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan takımımız, Dünya Kupası’nı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Altın madalyayı kıl payı kaçıran millîlerimizin ortaya koyduğu performans, Türk karatesi adına önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

ÖNEMLİ OLAN MÜCADELE RUHU VE TAKIM OLARAK BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKMAK

Şampiyonanın ardından yapılan değerlendirmede, sporcuların ve teknik ekibin organizasyon boyunca ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiği vurgulandı. Açıklamada, gümüş madalyanın değerli olduğu ancak hedefin her zaman daha büyük başarılar elde etmek olduğu ifade edildi.

Altın madalyayla dönmenin herkesin gönlünden geçtiği belirtilirken, sporcuların ortaya koyduğu mücadele ruhunun sonuçlardan bağımsız olarak takdir edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Başarıda da başarısızlıkta da eksikliklerin olabileceği, hataların yapılabileceği ve eleştirilerin her zaman gündeme gelebileceği ancak sporcuların mücadele azminin tartışma konusu olamayacağı mesajı verildi.

Türk karatesinin daha büyük başarılara layık olduğu belirtilerek, elde edilen sonuçlarla yetinmeden çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. Madalya kazanan ya da kazanamayan bütün sporcuların bu camianın bir parçası olduğu hatırlatılarak, böylesi organizasyonların ardından sporculara sahip çıkmanın ve onları desteklemenin önemine dikkat çekildi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Dünya Kupası’nın ardından yapılan açıklamada; Türkiye Karate Federasyonu Başkanına, yönetim kurulu üyelerine, organizasyonda görev alan yöneticilere, müsabakalarda görev yapan hakemlere, federasyon personeline, teknik ekibe, sporcuların antrenörlerine, ailelerine ve başarıda emeği bulunan herkese teşekkür edildi.

Türkiye, Çin’deki Dünya Kupası’ndan erkek kumite takımının kazandığı gümüş madalyayla ayrılırken, millî sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele Türk karatesinin uluslararası arenadaki iddiasını bir kez daha gösterdi.

Şimdi sporcularımıza sahip çıkma, eksikleri görerek daha fazla çalışma ve gelecek organizasyonlarda kürsünün en üst basamağına ulaşma zamanı.

Türk karatesi için hedef belli: Daha çok çalışmak, daha güçlü dönmek ve ay-yıldızlı bayrağımızı zirvede dalgalandırmak.