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OKUL SPORLARI MUAYTHAI GENÇLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI AFYONKARAHİSAR’DA DÜZENLENECEK

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Okul Sporları Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası, 8-13 Ocak 2027 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek.

Şampiyonada başarılı sonuç elde eden sporcular, 17-24 Mayıs 2027 tarihlerinde Tayland’da düzenlenecek Okul Sporları Dünya Şampiyonası’na katılım hakkı kazanabilecek.

Genç sporcuların mücadele edeceği Türkiye Şampiyonası, uluslararası organizasyon öncesinde önemli bir aşama olacak. Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek müsabakalarda elde edilecek sonuçlar, sporcuların Dünya Şampiyonası’na katılım sürecinde belirleyici olacak.

Hedef Dünya Şampiyonası

Türkiye Şampiyonası’nda derece elde edecek sporcular arasından, belirlenen kriterler doğrultusunda Tayland’daki Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanılabilecek.

Okul Sporları Dünya Şampiyonası, 17-24 Mayıs 2027 tarihlerinde Tayland’da düzenlenecek.

Okul Sporları Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası’na katılacak tüm sporculara ve antrenörlere başarılar dileriz.