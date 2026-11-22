MUHAMMET KEMAL GÜLŞEN, TRT AKADEMİ DİJİTAL SPOR YAYINCILIĞI EĞİTİMİNİ TAMAMLADI

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SİYAHKUŞAK Yazarı ve Haber Koordinatörü, SporMalatya44 İmtiyaz Sahibi ve Türkiye Karate Federasyonu Basın ve Medya Kurulu Malatya Temsilcisi Muhammet Kemal Gülşen, TRT Akademi Dijital Spor Yayıncılığı eğitimini başarıyla tamamladı.

Farklı spor haber platformlarında editörlük ve köşe yazarlığı yapan Gülşen, başarı belgesi almaya hak kazandı. Muhammet Kemal Gülşen, TRT Akademi Dijital Spor Yayıncılığı Eğitimini Tamamladı.

MALATYA – SporMalatya44 İmtiyaz Sahibi, Türkiye Karate Federasyonu Basın ve Medya Kurulu Malatya Temsilcisi Muhammet Kemal Gülşen, TRT Akademi tarafından verilen Dijital Spor Yayıncılığı eğitimini başarıyla tamamlayarak başarı belgesi almaya hak kazandı. Spor medyasında farklı yayın kuruluşlarında haber editörlüğü ve köşe yazarlığı yapan Gülşen’in mesleki gelişim çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Eğitimini 11 Kasım 2026 tarihinde başarıyla tamamladı

TRT Akademi tarafından düzenlenen Dijital Spor Yayıncılığı eğitimini 11 Kasım 2026 tarihinde başarıyla tamamlayan Muhammet Kemal Gülşen adına başarı belgesi düzenlendi. TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı adına hazırlanan belgede, Gülşen’in eğitim programını başarıyla tamamlayarak belge almaya hak kazandığı belirtildi.

Spor Medyasında Birden Fazla Yayın Platformunda Görev Alıyor

Spor gazeteciliği ve dijital yayıncılık alanında çalışmalarını sürdüren Muhammet Kemal Gülşen, SporMalatya44’ün imtiyaz sahipliğinin yanı sıra farklı spor haber platformlarında da görev yapıyor.

Gülşen, sahibi olduğu SporMalatya44, Siyah Kuşak Spor, Spor24.net, Sporun Dostu ve Yetiş haber platformlarında spor haberciliği, haber editörlüğü ve köşe yazarlığı çalışmaları yürütüyor.

Yerel ve ulusal spor gündemini takip eden Gülşen, farklı spor branşlarına ilişkin haberlerin hazırlanması, spor organizasyonlarının kamuoyuna aktarılması ve dijital medya içeriklerinin oluşturulması alanlarında faaliyet gösteriyor.

Türkiye Karate Federasyonu Basın ve Medya Kurulunda Görev Yapıyor

Muhammet Kemal Gülşen, medya çalışmalarının yanı sıra Türkiye Karate Federasyonu Basın ve Medya Kurulu Malatya Temsilcisi olarak da görev yapıyor.

Karate branşıyla da yakından ilgilenen ve siyah kuşak sahibi olan Gülşen, sporun saha içerisindeki dinamikleri ile medya alanındaki çalışmalarını bir arada sürdürüyor.

Dijital Spor Yayıncılığında Mesleki Gelişim

Dijital yayıncılık teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte spor haberciliği de yeni bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Haberlerin hazırlanması, sunulması, görüntülü içeriklere dönüştürülmesi ve farklı dijital platformlarda okuyucuya ulaştırılması, spor medyasının önemli çalışma alanları arasında yer alıyor.

TRT Akademi tarafından verilen Dijital Spor Yayıncılığı eğitimini tamamlayan Muhammet Kemal Gülşen’in aldığı başarı belgesi, mesleki eğitim ve gelişim çalışmaları kapsamında yeni bir kazanım olarak kayıtlara geçti.

Gülşen’in spor gazeteciliği, federasyon iletişimi ve dijital yayıncılık alanlarındaki çalışmalarını farklı platformlarda sürdürdüğü bildirildi.