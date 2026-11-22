HANSHI İSMET TURNA’NIN KARATE YOLUNDA ÖNE ÇIKARDIĞI 7 İLKE

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Hanshi İsmet Turna’nın karatedo yaşamına ilişkin yedi tavsiyesi, karate sporunun yalnızca dövüş tekniklerinden ibaret olmadığını ortaya koyuyor.

Saygı, tevazu, öğrenme ve insanlığa hizmet, bu yolun temel değerleri arasında yer alıyor.

Karate, yalnızca tekniklerin öğrenildiği ve müsabakaların yapıldığı bir spor dalı değil, aynı zamanda karakter gelişimini, disiplini ve yaşam anlayışını şekillendiren bir eğitim yoludur. Hanshi İsmet Turna’ya atfedilen yedi tavsiye de karatedo felsefesinin temel değerlerine dikkat çekiyor.

Karatedo yaşamına ilişkin hazırlanan mesajda saygı, tevazu, sürekli öğrenme, sadakat, bilgi paylaşımı, hizmet ve iyi insan olma ilkeleri ön plana çıkarılıyor.

Karate Yolunda Öne Çıkan 7 İlke!

1. Saygıyı öğren.

Saygının ustalığın temel şartlarından biri olduğu vurgulanıyor. Saygı olmadan gerçek anlamda ustalığa ulaşmanın mümkün olmadığı ifade ediliyor.

2. Egonu yen.

İnsanın en zor mücadelesinin kendisiyle yaptığı mücadele olduğu hatırlatılıyor. Karate yolunda gelişimin önündeki engellerden biri olarak ego gösteriliyor.

3. Öğrenmeye devam et.

Dan derecesi yükseldikçe öğrenme sorumluluğunun da arttığı belirtiliyor. Ustalığın, öğrenme sürecinin sona ermesi değil, daha büyük bir sorumlulukla devam etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

4. Sadık ol.

Kişiye yol gösterenler, emek verenler ve geçmişin unutulmaması gerektiği vurgulanıyor. Karate geleneğinde emeğe ve geçmişe bağlılığın önemine işaret ediliyor.

5. Bilgini paylaş.

Gerçek ustalığın, yetiştirilen insanların başarısıyla ölçüldüğü ifade ediliyor. Bilginin yalnızca kişisel gelişim için değil, yeni nesillere aktarılması için de kullanılması gerektiği mesajı veriliyor.

6. Hizmet et.

Makamların ve kuşakların geçici, insanlığa bırakılan eserlerin ise kalıcı olduğu hatırlatılıyor. Hizmet anlayışının karate yolculuğundaki yeri öne çıkarılıyor.

7. İyi insan ol.

Karatenin yalnızca dövüşmeyi değil, doğru yaşamayı da öğrettiği vurgulanıyor. Sporun teknik kazanımlarının yanında ahlaki ve insani değerler taşıdığına dikkat çekiliyor.

“Ustalık Kuşakta Değil, Beyindedir!”

Görselde yer alan kapanış mesajında ise ustalığın yalnızca taşınan kuşakla ölçülemeyeceği ifade ediliyor.

“Ustalık kuşakta değil, beyindedir. Gerçek başarı, insanın hayatına dokunabilmektir.”

Hanshi İsmet Turna imzasıyla ve geleneksel karate selamlaması olan “Oss” ifadesiyle tamamlanan mesaj, karate eğitiminin insan yetiştirme yönünü ön plana çıkarıyor.

Karatedo felsefesinin temelinde teknik gelişimin yanı sıra karakter, sorumluluk, saygı ve bilgi aktarımı bulunuyor. Yedi tavsiye de bu değerleri hatırlatan bir yaklaşım sunuyor.