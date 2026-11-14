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Tarihimizin En Başarılı Gençlik Olimpiyat Oyunları ! 3 Altın, 1 Gümüş, 5 Bronz

Tarihimizin En Başarılı Gençlik Olimpiyat Oyunları ! 3 Altın, 1 Gümüş, 5 Bronz
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TARİHİMİZİN EN BAŞARILI GENÇLİK OLİMPİYAT OYUNLARI! ‘3 ALTIN | 1 GÜMÜŞ | 5 BRONZ’

Dakar 2026’da tarih yazdık!

Team Türkiye, Dakar 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları’nı 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 9 madalyayla tamamlayarak altın madalya sayısında Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihimizin en başarılı performansına imza attı!
Üstelik bu başarıya tarihi ilkler eşlik etti!

ALTIN MADALYALARIMIZ

Candeniz Berrak, eskrimde tarihimizin ilk Gençlik Olimpiyatları altın madalyasını kazandı.
Dünya Yenihayat, okçulukta tarihimizin ilk Gençlik Olimpiyatları altın madalyasına ulaştı.
Sema Nur Yüksel, judoda altın madalyanın sahibi oldu.

GÜMÜŞ MADALYAMIZ

İbrahim Efe Düzel, Ercan Berk İmamoğlu, Ayşe Işık ve Cansu Seyhoğlu’ndan oluşan tekvando karma takımımız, Olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

BRONZ MADALYALARIMIZ

Kırhan Yılmaz, yüzmede tarihimizin ilk Gençlik Olimpiyatları madalyasını kazandı.
Elif Çelik, atletizmde bronz madalyanın sahibi oldu.
Ayşe Işık ve İbrahim Efe Düzel, tekvandoda bronz madalya kazandı.
Muhammet Ali Arlı, boksta bronz madalyanın sahibi oldu.
3 altın madalyayla yeni bir rekor, farklı branşlarda tarihi ilkler ve unutulmaz başarılar!

Bu gurur tablosunun mimarı olan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve teknik ekiplerimizi yürekten kutluyoruz!

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