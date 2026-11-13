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ESCRİMDE TARİHİ ALTIN MADALYA!

ESCRİMDE TARİHİ ALTIN MADALYA!
  • MANŞET MİX
  • 14 Kasım 2026 02:36 | Güncellenme: 14 Kasım 2026 02:40
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DAKAR’DAKİ YAZ GENÇLİK OLİMPİYAT OYUNLARINDA TARİHİ ALTIN MADALYA!

Haber Merkezi

Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden milli sporcumuz Candeniz Berrak finalde Kazak rakibi Aibar Kaiym’i 15-6 mağlup ederek şampiyon oldu!

Dördüncüsü düzenlenen Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden milli sporcu Candeniz Berrak, final müsabakasında Kazakistanlı rakibi Aibar Kaiym karşısında etkileyici bir performans sergiledi. Rakibini 15-6 gibi farklı bir skorla mağlup eden genç sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

TÜRK ESKRİMİNDE TARİHİ BAŞARI!

Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda milli sporcumuz Candeniz Berrak’ın kazandığı altın madalya Türkiye’ye oyunlardaki üçüncü madalyasını kazandırırken, eskrimde ise Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk madalyamızı kazanarak tarihi bir başarıya imza attık.

BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİRDİ

Turnuva boyunca sergilediği istikrarlı performansını finalde de sürdüren Candeniz Berrak, kürsünün en üst basamağına çıkarak Türk bayrağını göndere çektirdi. Kazanılan tarihi başarı, Türk eskriminin uluslararası arenadaki yükselişinin de en önemli göstergelerinden biri oldu.

Milli sporcu Candeniz Berrak başta olmak üzere, bu başarıda emeği bulunan antrenörler ve teknik ekip spor camiasından büyük takdir topladı. Türkiye, Dakar’dan gelen bu tarihi altın madalyayla bir kez daha büyük gurur yaşadı.

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