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Taekwondo Yıldızlar Kategorisinde Malatya’yı Sinem Şahin Temsil Edecek

Taekwondo Yıldızlar Kategorisinde Malatya’yı Sinem Şahin Temsil Edecek
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TAEKWONDO YILDIZLAR KATEGORİSİNDE MALATYA’YI SİNEM ŞAHİN TEMSİL EDECEK

Haber Merkezi

Malatya Okullar Arası Taekwondo Yıldızlar Müsabakası’nda 55 kiloda il birincisi olan Sinem Şahin, 2 Aralık’ta Batman’da düzenlenecek bölge şampiyonasında mücadele edecek.

Okullar Arası Taekwondo Yıldızlar Müsabakası’nda 55 kilo kategorisinde il birinciliğini elde eden Sinem Şahin, önemli bir başarıya imza attı. Genç sporcu, 2 Aralık 2026’da Batman’da düzenlenecek bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek.

Sinem Şahin’den Taekwondo’da İl Birinciliği Başarısı

Malatya’da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Taekwondo İl Müsabakaları’nda 55 kilogram kategorisinde mücadele eden Sinem Şahin, birincilik elde ederek önemli bir başarı kazandı. Şahin, 2 Aralık 2026 tarihinde Batman’da gerçekleştirilecek bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek.

Hedef Bölge Şampiyonasında Başarı

İl müsabakalarında 55 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak il birincisi olan Sinem Şahin, elde ettiği dereceyle bölge şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı.

Malatya’yı Batman’da temsil edecek olan genç taekwondocu, bölge şampiyonasında başarılı bir sonuç almak için tatamiye çıkacak.
Malatya’yı Batman’da Temsil Edecek.

2 Aralık’ta düzenlenmesi planlanan bölge şampiyonası, Sinem Şahin için yeni bir mücadele olacak. Genç sporcunun organizasyonda elde edeceği sonuç merakla bekleniyor.

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