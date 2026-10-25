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SÜPER AMATÖRDE EŞMESPOR SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

SÜPER AMATÖRDE EŞMESPOR SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI
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Haber : Vasfi Aşçı

Amatör Süper Lig’in açılış haftasında Kartepe’nin iki iddialı ekibi Eşmespor ve Suadiyespor, Uzuntarla Şehit Fatih Karagöz Stadı’nda kozlarını paylaştı. Saat 13.00’te start alan ve büyük bir çekişmeye sahne olan komşu derbisinde; Coşkun Görkem Gökdemir’in öğrencileri Eşmespor ile Fatih Engin’in çalıştırdığı Suadiyespor karşı karşıya geldi. Zorlu 90 sonunda gülen taraf, sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrılan kırmızı-beyazlı Eşmespor oldu.

TARTIŞMASIZ KONTROL: İLK YARIDA EŞİTLİK BOZULMADI

Mücadelenin ilk devresinde iki ekip de temkinli bir yapıyı tercih etti. Çoğunlukla orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakikalık bölümde, hücum hatları aradıkları boşlukları bulmakta zorlandı ve devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

 UMUT DOĞAN SAHNEDE: ALTIN DEĞERİNDE ÜÇ PUAN

Soyunma odasından daha hareketli ve istekli dönen taraflar, ikinci yarıda tempoyu yükseltti. Maçın düğümünü çözen an ise 68. dakikada yaşandı. Bu dakikada sahneye çıkan Umut Doğan, kaydettiği şık golle Eşmespor’u 1-0 öne geçiren ismi yazdırdı. Yenik duruma düştükten sonra skoru eşitlemek adına rakip kaleye yüklenen Suadiyespor, aradığı golü bulmakta zorlandı. Eşmespor savunması ve kalecisi geçit vermezken, kırmızı-beyazlılar kalan dakikalarda skoru korumayı bilerek ligin ilk haftasında hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

KARTEPE DERBİSİNE ‘FAİR PLAY’ DAMGASI

Sezona galibiyet sevinciyle ‘merhaba’ diyen Eşmespor moral depolarken, Suadiyespor da sahada gösterdiği dirençli mücadeleyle takdir topladı. Kartepe futbolunun kalbinin attığı bu özel derbi, sadece saha içi rekabetle değil; maç boyunca ve sonrasında sergilenen dostane tablo, fair play ruhu ve centilmenlik görüntüleriyle de hafızalara kazındı. Ligin ilk haftasında oynanan bu keyifli derbi, Kartepe futbolu adına harika bir başlangıca dönüştü.

 

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