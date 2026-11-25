Haber: Vasfi Aşçı

Türk Karate TV’de Sensei Hakan Alpay’ın hazırlayıp sunduğu açık oturuma konuk olan Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve dünya hakemi Nizam Baran, hakemlikte liyakat, disiplin ve tatami performansının belirleyici olduğunu söyledi.

“Hakemlikte belge kadar bilgi, tecrübe kadar tatami üzerindeki performans da önemlidir.”

Türk Karate TV’de, editörlüğünü Sensei Hakan Alpay’ın yaptığı açık oturum programında Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Dünya Hakemi Sensei Nizam Baran’ın hakemlik üzerine yaptığı değerlendirmeler, karate camiası açısından önemli mesajlar içerdi.

Hakemlik sisteminin gelişimi, genç hakemlerin yetiştirilmesi, müsabaka yönetiminde doğru karar vermenin önemi ve hakemlerin kendilerini sürekli geliştirmesi gibi konuların ele alındığı programda Baran, özellikle genç hakemlere yönelik dikkat çekici tavsiyelerde bulundu.

HAKEMLİKTE PERFORMANS VE SORUMLULUK ÖN PLANDA

Hakemliğin büyük sorumluluk gerektiren bir görev olduğunu belirten Nizam Baran, yıllar içerisinde kazanılan tecrübenin, tatami üzerindeki birkaç dakikalık performansla değerlendirilebildiğine dikkat çekti.

Bir hakemin kariyerinde sahip olduğu unvanların tek başına yeterli olmadığını ifade eden Baran, önemli olanın müsabaka sırasında doğru kararlar vermek ve görevini en iyi şekilde yerine getirmek olduğunu vurguladı.

Hakemlikte güven ortamının oluşturulmasının önemine de değinen Baran, eski ve yeni hakemlerin aynı ortamda buluşarak tecrübelerini paylaşmasının, güçlü bir hakem kadrosu oluşturulmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

YEDİ BÖLGEDE HAKEM ORGANİZASYONU

Merkez Hakem Kurulu olarak eğitim, koordinasyon ve görevlendirme çalışmalarını ekip anlayışıyla yürüttüklerini belirten Baran, Türkiye’nin yedi bölgesinde aynı hafta içerisinde müsabakaların hakem organizasyonunu gerçekleştirdiklerini anlattı.

İstanbul’da son iki yıl içerisinde 130 aktif hakemin yetiştirildiğini belirten Baran, hakem sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, aralık ayında İstanbul’da yeni bir hakemlik kursunun düzenleneceğini açıkladı. Ankara’da gerçekleştirilen kursun ardından ocak ayında Sakarya’da da bir kurs planlandığını ifade etti.

Müsabakaların yalnızca görevlendirmeyle sınırlı kalmadığını belirten Baran, organizasyon öncesinde yapılan toplantılar, müsabaka sırasındaki iletişim ve sonrasında hazırlanan raporlarla sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

Hakem kararları, sporcu ihraçları, sakatlıklar ve antrenörlerle ilgili şikâyetlerin raporlar üzerinden değerlendirildiğini belirten Baran, bu çalışmaların eksikliklerin görülmesi ve sonraki organizasyonlarda daha sağlıklı bir yönetim ortaya konulması açısından önemli olduğunu kaydetti.

“İYİ HAKEM OLMAK İÇİN KARATEYİ YAŞAMAK GEREKİR”

Programın genç hakemlere yönelik bölümünde ise Nizam Baran’ın en dikkat çekici mesajlarından biri, hakemlerin karate çalışmalarını bırakmamaları gerektiği oldu.

Hakemlerin yalnızca kural bilgisiyle yetinmemesi gerektiğini ifade eden Baran, karate antrenmanlarının teknik gelişim açısından önemli olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“İyi bir hakem olmanın en önemli yollarından biri karate çalışmaktır. Antrenman yapmanız lazım. Karateyi yapmadığınız, kendinizi geliştirmediğiniz müddetçe hakemlikte ilerlemek kolay değil.”

Uluslararası hakemlik belgesine sahip olmanın tek başına yeterli olmadığını da vurgulayan Baran, özellikle kata hakemliğinde doğru değerlendirme yapabilmenin önemine dikkat çekti. Hakemlerin kendi kararlarını sorgulaması, eksiklerini görmesi ve kendilerini sürekli geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

LİYAKAT, ADALET VE REKABET VURGUSU

Hakemlikte adaletin ve liyakatin esas alınması gerektiğini dile getiren Baran, genç hakemlere kişisel ilişkiler yerine ortaya koydukları çalışma ve performansla var olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

“Ahbap-çavuş ilişkileriyle bir yerlere gelmek değil, kendi yaptıklarınızla, ürettiklerinizle var olmak gerekir” diyen Baran, yetenekli genç hakemlerin desteklenmesi kadar, herkesin kendisini geliştirmeye devam etmesinin de önemli olduğunu belirtti.

Hakem görevlendirmelerinde rekabeti artırmaya yönelik yeni uygulamalar üzerinde çalıştıklarını da aktaran Baran, farklı görevlerde deneyim kazanılmasının hakemlerin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

ORTA HAKEMLERE İKİ YIL VİZE MUAFİYETİ AÇIKLAMASI

Programda hakemlerin merak ettiği konulardan biri olan yıl sonu vize uygulamasına ilişkin de önemli bir açıklama yapan Nizam Baran, yeni vize talimatı üzerinde çalışıldığını belirtti.

Baran, daha önce bazı hakemlere uygulanan muafiyetin genişletileceğini ve bu yıl ilk kez hayata geçirilmesi planlanan uygulama kapsamında Orta Hakem ve Orta A sınıfı hakemlerin iki yıl vizeden muaf tutulacağını açıkladı.

İki yıllık sürenin sonunda oyun kurallarında değişiklik olması ve hakemlerin aktifliklerini sürdürmeleri durumunda yazılı sınav ve seminere tabi tutulacaklarını ifade etti.

Bu açıklama, hakemlik sisteminde tecrübenin korunması ve aktif hakemlerin gelişimlerinin belirli aralıklarla değerlendirilmesi açısından programın önemli başlıklarından biri oldu.

KARATE CAMİASI İÇİN DEĞERLİ BİR BİLGİLENDİRME

Türk Karate TV’de Sensei Hakan Alpay’ın yönetiminde gerçekleştirilen bu açık oturumu, yalnızca bir söyleşi olarak değil, karate camiasına yönelik önemli bir bilgilendirme çalışması olarak değerlendirmek gerekiyor.

Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Nizam Baran’ın hakemlik sistemine ilişkin açıklamaları, özellikle genç hakemlerin yol haritası oluşturması, tecrübeli hakemlerin birikimlerini paylaşması ve hakemlikte kalite anlayışının gelişmesi bakımından dikkate değer.

Karate gibi disiplin, teknik bilgi, dikkat ve adalet anlayışının bir arada bulunmasını gerektiren bir branşta, bu tür açık oturumların ve bilgilendirme programlarının artmasını önemli buluyorum.

Türk karatesinde yaşanan gelişmeleri ve hakemlik alanındaki çalışmaları yakından takip eden biri olarak, bu tür programları takdirle karşılıyorum. Çünkü karate camiasının yalnızca müsabakalarla değil, bilgi paylaşımı, eğitim, istişare ve tecrübe aktarımıyla da güçleneceğine inanıyorum.

Sensei Hakan Alpay’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen bu çalışma ve Nizam Baran’ın samimi değerlendirmeleri, özellikle genç hakemler için üzerinde düşünülmesi gereken önemli mesajlar taşıyor.

Tatamide doğru karar vermek, yalnızca kuralları bilmekle değil; çalışmakla, kendini geliştirmekle, disiplinle ve adalet duygusuyla mümkündür.

TÜRK KARATESİ ADINA KIYMETLİ BİR ÇALIŞMA

Sensei Hakan Alpay’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen bu açık oturumu, Türk karate camiası adına oldukça değerli bir çalışma olarak görüyorum. Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Dünya Hakemi Sensei Nizam Baran’ın bilgi ve tecrübelerini samimi bir şekilde paylaşması, hakemlik sistemindeki gelişmeleri anlatması ve özellikle genç hakemlere yol göstermesi takdire değer.

Elbette bu çalışmalar yalnızca bir kişinin gayretiyle sınırlı değil. Nizam Baran’ın öncülüğünde Merkez Hakem Kurulu ekibinin ortaya koyduğu emek, eğitim faaliyetleri, bölgesel organizasyonlar, hakem koordinasyonu ve gelişimi destekleyen uygulamalar, Türk karate hakemliğinin geleceği açısından önemli bir değer taşıyor. Hakem sayısının artırılması, tecrübeli ve genç hakemlerin aynı çatı altında buluşturulması, müsabakaların yakından takip edilmesi ve eksikliklerin raporlarla değerlendirilmesi, bu anlayışın somut örnekleri arasında yer alıyor.

Bir spor branşının gelişmesi yalnızca sporcuların kazandığı madalyalarla ölçülmez. O branşın hakemleri, antrenörleri, yöneticileri ve eğitim kadroları da gelişimin ayrılmaz parçalarıdır. Özellikle hakemlik gibi büyük dikkat, bilgi, disiplin ve adalet gerektiren bir alanda yapılan her eğitim ve bilgilendirme çalışmasının ayrı bir önemi vardır.

Bu nedenle Sensei Hakan Alpay’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programı ve Nizam Baran ile ekibinin gayretli çalışmalarını ayrıca takdir etmek gerekiyor. Bilginin paylaşıldığı, tecrübelerin aktarıldığı ve genç hakemlerin doğrudan muhataplarından önemli tavsiyeler alabildiği bu tür yayınlar, karate camiasında ortak bir gelişim kültürünün oluşmasına katkı sağlıyor.

Türk karate camiasının bu tür yapıcı, öğretici ve yol gösterici programlara ihtiyacı var. Merkez Hakem Kurulu’nun çalışmalarını ve hakemlik alanındaki gelişmeleri yakından takip eden biri olarak, ortaya konulan emeğin ve bilgilendirme çabasının karşılığını bulmasını diliyorum.

Nizam Baran ve ekibinin hakemlik alanında ortaya koyduğu çalışma azmi, tecrübe aktarımına verdikleri önem ve gelişime açık yaklaşımları takdiri hak ediyor. Sensei Hakan Alpay’ın da bu bilgi paylaşımına moderatörlüğüyle katkı sunması, programın değerini daha da artırıyor. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çünkü Türk karatesinin gelişimi için atılan her doğru adım, yalnızca bugüne değil, geleceğin hakemlerine ve sporcularına da yapılan bir yatırımdır.