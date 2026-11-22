HANSHI İSMET TURNA’DAN DAN SINAVLARINA KATILACAK KARATECİLERE BAŞARI MESAJI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türk Karatedo kapsamında aralık ayında Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan Dan sınavları öncesinde Hanshi İsmet Turna, idareci, antrenör ve sporculara başarı diledi.

Turna, Dan derecesinin yalnızca teknik yeterlilik değil, aynı zamanda bilgi, karakter ve hizmet sorumluluğu taşıdığını vurguladı. Türk Karatedo Dan Sınavları Aralık Ayında Ankara ve İstanbul’da Yapılacak.

Türk Karatedo kapsamında aralık ayında Ankara ve İstanbul’da yapılması planlanan Dan sınavları, idareci, antrenör ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek. Türkiye Karate Federasyonu Shotokan Karate Komisyonu Başkanı ve 9. Dan sahibi Hanshi İsmet Turna, sınavlara katılacak karatecilere başarı dileyerek Dan derecesinin taşıdığı sorumluluklara dikkat çekti.

Hanshi İsmet Turna, yaptığı açıklamada karate sporunun yalnızca teknik beceri ve derece kazanımından ibaret olmadığını belirtti. Karatedonun temelinde disiplin, sadakat, sabır, saygı ve Samuray ruhunun bulunduğunu ifade etti.

Dan derecesi bilgi ve sorumluluk gerektiriyor…

Dan sahibi olmanın yalnızca bir üst dereceye ulaşmak anlamına gelmediğini vurgulayan Turna, bu derecenin beraberinde bilgi, tecrübe, eğitim ve hizmet sorumluluğunu da getirdiğini belirtti.

Karate sporcularının sınavlara bir yıl boyunca iyi bir hazırlık süreci geçirerek katılmalarını temenni eden Turna, başarılı sonuçlar elde etmelerinin önemine değindi.

Türk Karatedo ailesinin gelişimine vurgu

Yetişen sporcuların başarılarını görmenin ve Türk Karatedo ailesinin gelişimine katkı sağlamanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade eden Hanshi İsmet Turna, aralık ayında gerçekleştirilecek sınavlara katılacak tüm idareci, antrenör ve sporculara başarı dileklerini iletti.

Turna, ustalığın yalnızca dereceyle değil; bilgi, karakter ve hizmet anlayışıyla kazanıldığını vurguladı.