Karate Aday Hakem Kursu Ankara’da 40 Adayın Katılımıyla Başladı
KARATE ADAY HAKEM KURSU ANKARA’DA 40 ADAYIN KATILIMIYLA BAŞLADI
Haber Merkezi
Türkiye Karate Federasyonu tarafından 20-22 Kasım 2026 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Aday Hakem Kursu, 40 aday hakemin katılımıyla başladı.
Karate Aday Hakem Kursu Ankara’da Başladı: 40 Aday Eğitimde
Türkiye Karate Federasyonu tarafından 20-22 Kasım 2026 tarihleri arasında Ankara Sincan Spor Kompleksi’nde düzenlenen Aday Hakem Kursu, 40 aday hakemin katılımıyla başladı.
Karate hakemliğine ilk adımlarını atan adaylar, üç gün sürecek kurs kapsamında hakemlik eğitimine katılıyor.
40 Aday Hakem Kursa Katılıyor
Türkiye Karate Federasyonu organizasyonunda gerçekleştirilen kurs, karate branşında hakemlik yapmak isteyen adayları bir araya getirdi.
Ankara Sincan Spor Kompleksi’nde düzenlenen eğitim programı, 22 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek.
Federasyondan Adaylara Başarı Mesajı
Türkiye Karate Federasyonu, karate hakemliğine ilk adımlarını atan 40 adaya başarı dileklerini iletti.
Hakemlik eğitimine katılan adayların, kurs sürecinde edinecekleri bilgi ve deneyimlerle karate hakemliği alanında yetişmeleri amaçlanıyor.