GENÇ MİLLÎ MUAYTHAİCİLERDEN TARİHÎ BAŞARI: TÜRKİYE, 23 MADALYAYLA DÜNYA İKİNCİSİ!

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Yunanistan’da 60 ülkeden 1.100 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye, 6 altın, 7 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanarak Ring Gençler kategorisinde takım hâlinde dünya ikincisi oldu.

Genç Millî Muaythaicilerden Dünya İkinciliği: 23 Madalya ile Büyük Başarı!

Türkiye Genç Millî Muaythai Takımı, Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenen 2026 Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası’nı 23 madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlı sporcular, 6 altın, 7 gümüş ve 10 bronz madalya kazanarak Ring Gençler kategorisinde takım hâlinde dünya ikinciliğine ulaştı.

6-16 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon, 60 ülkeden yaklaşık 1.100 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Şampiyonanın son gününde 13 Türk sporcu final müsabakalarında mücadele ederken millî takım, elde ettiği derecelerle uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’den 6 Dünya Şampiyonluğu

Şampiyonada altın madalya kazanan millî sporcular şöyle:

– Elanur Balcı

– İlayda Ete

– Aysima Aydoğdu

– Tuğçe Balkaya

– Seyit Ali Yiğitbilek

– Hayru Nisa Karaduman

7 Sporcu Dünya İkincisi Oldu

Final müsabakalarında mücadele ederek gümüş madalya kazanan sporcular:

– Ceylin Naz Akçay

– Ümmü Gülsüm Arlı

– Ada Yıldırım

– Zeynep Şimal Dülger

– Gökçe Deniz Koçkaya

– Devrim Yiğit Kılıç

– Rüzgar Geçer

10 Millî Sporcudan Bronz Madalya

Şampiyonayı dünya üçüncüsü olarak tamamlayan sporcular ise şöyle:

– Deniz Eflin Sarıgöz

– Salih Elbaş

– Hasan Kaan Eroğlu

– Hasan Öztürk

– Eflin Oktan

– Sümeyra Ömrüm Ertekin

– Emine Danışmaz

– Erdem Kaçar

– Beyza Oktan

– Baran Genç

23 Madalyayla Dünya İkinciliği

Türkiye, şampiyonada elde ettiği 23 madalyayla önemli bir takım başarısı gösterdi.

6 Altın

7 Gümüş

10 Bronz

Takım derecesi: Ring Gençler kategorisinde Dünya İkinciliği.

Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada başarıyla temsil eden millî sporcuları ve antrenörlerini tebrik ediyor, bu başarıda emeği bulunan herkesi kutluyoruz.