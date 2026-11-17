BRUCE LEE’NİN 85. DOĞUM YILDÖNÜMÜNÜ ANMAK AMACIYLA HONG KONG’DA SERGİ DÜZENLENDİ

Haber: F. Vural YILMAZ

MTR Şirketi, Bruce Lee Vakfı ve Hong Kong Miras Müzesi iş birliğiyle, Bruce Lee’nin 85. doğum yıldönümünü anmak amacıyla Hong Kong’da bir sergi düzenledi.

Hong Kong’un Merkez ve istasyonlarında ki “Şekilsiz Yol: Bruce Lee’nin Doğumunun 85. Yılı Anma” adlı bir sergi ilgi gördü.

Sergi, Bruce Lee’nin yaşamını film, dövüş sanatları, felsefe ve sanat olmak üzere dört başlık altında ele alıyor.

Hong Kong İstasyonu’ndaki etkileşimli bölümde ziyaretçiler, Lee’nin ünlü hareketlerini ve düşüncelerini deneyimleyebiliyor; ayrıca sınırlı sayıda alıntı kartları dağıtılıyor. Merkez İstasyonu’ndaki bölümde ise nadir fotoğraflar, film kareleri, posterler ve dövüş sanatları felsefesine dair materyaller sergileniyor.

Dünya çapında bir dövüş sanatları ustası ve Hong Kong’un kültürel simgesi

Açılış töreninde Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Mabel Chan, Bruce Lee’nin dünya çapında bir dövüş sanatları ustası ve Hong Kong’un kültürel simgesi olmaya devam ettiğini belirterek, onun azim ve yenilikçi ruhunun Hong Kong’un toplu taşıma alanındaki başarılarıyla örtüştüğünü vurguladı.

Shannon Lee: “Babamın felsefesini ve ruhunu yeni nesillere aktarmayı amaçlıyoruz.”

Bruce Lee’nin kızı ve Bruce Lee Vakfı Başkanı Shannon Lee ise babasının felsefesini ve ruhunu yeni nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi. Serginin, insanların günlük yolculukları sırasında Bruce Lee’nin bilgeliği, yaşam anlayışı ve mücadele ruhundan ilham almasına yardımcı olmasını umduğunu ifade etti.

Hong Kong İstasyonu (25 Kasım – 8 Aralık): Living Art Stage’deki etkileşimli alanda Lee’nin imza hareketlerini ve felsefesini yansıtan dinamik enstalasyonlar bulunuyor. Ziyaretçilere ayrıca sınırlı sayıda üretilmiş dört farklı alıntı kartı rastgele dağıtılıyor.

Merkez (Central) İstasyonu (Uzun Süreli): ArtTube’da yer alan bölümde nadir fotoğraflar, film kareleri, posterler ve dövüş felsefesine dair kapsamlı bir koleksiyon sergileniyor.