Elif Nur Turhan IBF Kemerini Kaybetti: 14 Maçlık Serisi Arlington’da Sona Erdi

ELİF NUR TURHAN IBF KEMERİNİ KAYBETTİ: 14 MAÇLIK SERİSİ ARLINGTON’DA SONA ERDİ

Haber Merkezi

IBF hafif sıklet dünya şampiyonu Elif Nur Turhan, ABD’de Alycia Baumgardner’a puanla mağlup olarak kariyerinin ilk yenilgisini aldı ve kemerini rakibine kaptırdı.

Türk boksunun başarılı isimlerinden Elif Nur Turhan, ABD’nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde çıktığı üçüncü unvan koruma maçında Amerikalı Alycia Baumgardner’a mağlup oldu. IBF hafif sıklet dünya şampiyonluk mücadelesinde rakibine 10 raunt sonunda puanla yenilen sporcumuz, dünya şampiyonluğu kemerini rakibine devretti.

Hakemlerin oy birliğiyle Alycia Baumgardner lehine karar verdiği karşılaşma sonucunda Amerikalı boksör yeni IBF dünya şampiyonu unvanının sahibi oldu. Böylece Elif Nur Turhan, profesyonel kariyerindeki ilk yenilgisini yaşarken, 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Maç üçer dakikalık raunt formatında gerçekleşti

Kadın boksunda nadir görülen üçer dakikalık raunt formatında gerçekleştirilen mücadele, Turhan için bu kurallarla çıktığı ilk maç oldu. Gücü ve agresif stiliyle dikkat çeken milli boksör, Baumgardner’ın tecrübesi ve taktik disiplinine karşı üstünlük kurmakta zorlandı.

Türk sporcu, kariyerinde yeni bir döneme adım attı

Elif Nur Turhan, dünya şampiyonluğu kemerini kazandıktan sonra yaptığı başarılı savunmalarla dikkat çekmişti. Ancak Arlington’daki kritik mücadelede istediği sonucu alamayan Türk sporcu, kariyerinde yeni bir döneme adım attı.

Turhan, MVP çatısı altında çalışmalarını sürdürerek

Öte yandan bu karşılaşma, Turhan’ın Matchroom’dan ayrıldıktan sonra Jake Paul’un kurucu ortakları arasında yer aldığı Most Valuable Promotions (MVP) organizasyonu bünyesinde ringe çıktığı ilk maç olarak da kayıtlara geçti.

Şampiyonluk kemerini kaybetmesine rağmen kariyer hedeflerinden vazgeçmeyen Elif Nur Turhan’ın, MVP çatısı altında çalışmalarını sürdürerek dünya şampiyonluğunu yeniden kazanmak için mücadele etmeye devam edeceği belirtildi.