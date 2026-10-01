DARICA’NIN İKİ GENÇ YILDIZI AVRUPA SAHNESİNDE

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Haber : Vasfi Aşçı

Akçay ve Duman, Salzburg’da Seri A heyecanı yaşayacak

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün iki başarılı sporcusu, uluslararası arenada yeni bir mücadeleye hazırlanıyor. Muhammet Emin Akçay ve Yusuf Kağan Duman, Avusturya’nın Salzburg kentinde düzenlenecek Seri A Karate Şampiyonası’nda tatamiye çıkacak.

Dünya Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan organizasyon, 4-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Darıca’nın genç sporcularından Muhammet Emin Akçay 75 kiloda, Yusuf Kağan Duman ise 67 kiloda mücadele edecek.

Şampiyona öncesinde yola çıkan sporcular, İstanbul Bölgesi Antrenörü Engin Aslan ile birlikte kafilede yer aldı. Uzun ve yoğun bir hazırlık döneminin ardından Salzburg’da mücadele edecek olan iki karateci, Darıca’yı ve Türk karatesini en iyi şekilde temsil etmek için tatamiye çıkacak.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü camiasında büyük heyecan yaşanırken, Akçay ve Duman başta olmak üzere kafilede bulunan tüm sporculara başarı dilekleri iletildi.

Genç karatecilerimize Salzburg yolculuklarında başarılar diliyor, yollarının açık olmasını temenni ediyoruz.

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