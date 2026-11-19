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SPOR TOTO TÜRKİYE YILDIZLAR LİGİ’NDE FİNAL HEYECANI

Haber: Muhammet K GÜLŞEN

Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç sporcularımız, şampiyonluk hedefiyle İstanbul’da buluşuyor.

Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi Final Etabı, 27–29 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Azim, mücadele ve centilmenliğin ön planda olacağı bu büyük organizasyonda, geleceğin şampiyonları zirveye ulaşmak için tatamiye çıkacak.



📅 Tarih: 27–29 Kasım 2026

📍 Yer: Hidayet Türkoğlu Spor Salonu – İstanbul

Final etabında mücadele edecek tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve kulüplerimize başarılar diliyoruz.