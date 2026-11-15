Eski Türk’lerin Genel Sağlık ve Savaş Sanatlarında Çigong – Bölüm:11- MAKALENİN SONU.

Bölüm:11- MAKALENİN SONU.

ESKİ TÜRK’LERİN GENEL SAĞLIK VE SAVAŞ SANATLARINDA ÇİGONG.

2. Özbek Atalarının dolaylı katkısı: Soğdlar ve Harezm Ekolü

Özbeklerin ataları dediğimizde önümüze ‘Soğdlar, Harezmşahlar ve Karahanlılar’ çıkar. Onların katkısı Uygurlar gibi doğrudan değil, daha dolaylıdır:

a) Soğdlar – Pazarlamacılar, anlamındadır:

Soğdlar (bugünkü Semerkant ve Buhara halkı) İpek Yolu’nun tüccarıydılar. Çin’deki Çigong yapan Daoist rahiplerin kullandığı ‘nefes aynası’ ve ‘tütsü kabı’ gibi aletleri batıya taşıdılar. Semerkant kazılarında Çin tipi bronz tütsülükler bulundu.

b) Harezm ve İbn Sina Ekolü:

Özbek atası sayılan Harezmli alimler, özellikle İbn Sina ‘El-Kanun Fi’t-Tıbb’ kitabında Çin’den gelen nefes tekniklerini anlatır. İbn Sina ‘Riyazet-i Nefes’ diye bir bölüm ayırır ve der ki: ‘Doğudan gelen hekimler nefesi uzatarak kalbi kuvvetlendirirler.’ Bu doğrudan ‘Çigong’ tekniğinin İslam tıbbına girişidir. İbn Sina’nın nefesle nabzı yavaşlatma talimi, Çigong’la neredeyse aynıdır ve bu bilgi sonradan Osmanlı’ya kadar gelmiştir.

Özbek halk tababetinde bugün bile ‘dam oynaş’ denen bir nefes oyunu vardır. Yaşlılar sabah doğuya dönüp 3 kere derin nefes alıp ‘Hay’ diye verirler. Bu hem Uygur hem de İslami zikirle karışmış bir Çigong kalıntısıdır.

Kısaca Çigong anlamında tarih şöyle işlemiştir:

a-Çigong Eski Çin’de doğdu.

b-Uygurlar onu aldı, korudu ve Türkçeleştirdi

c- Soğd ve Harezmli tüccar ve alimler onu İslam dünyasına ve Anadolu’ya taşıdı.

Ne yazık ki bugün kendisine Türk ya da İslam diyen milyonlarca kişinin bunlardan haberi bile yoktur!

Ve bu tür çalışmalarla alay edip, dalga geçerken tarihte bunlar için alın teri döküp, bugünlere ulaştıranlara saygısızlık yaparken, cahilliklerinin farkında bile değillerdir. Ne acı bir şey!

Türk Türklüğünden uzaklaştıkça

Öz özünden budandıkça

Bala (çocuk) atadan soğudukça

Töre biter, kurt küser, Tengri bırakır.

Türk Türklüğünü hatırladıkça

Öz özüyle birleşince

Bala (çocuk) atasını andıkça

Töre canlanır, kurt canlanır, Tengri canlanır.

Ey benim yahşi (güzel) vatanım.

Ey benim deli gönlüm

Atalarım, dedelerim ve törelerim

Ay gibi, güneş gibi, tanrı dağı gibi

Tengri’ nin gürbüz çocukları

Özüm özüne, sözüm sözüne,

Mertliğine ve yiğitliğine

Ben sana hayran, ben töreye hayran

Ben Tengriye hayran,

Yeryüzü bize hayran!

Ne Mutlu Türk’üm diyene!

Mehmet Nesimi YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Kuzey Ege Tai chi ve Çigong sanatları platformu ‘Kadim şifa sanatları ve Türkler!’ Adlı paylaşımlarından alınmıştır.

*Bu yazı dizisinde: ‘Eski Türklerin genel sağlık ve savaş sanatlarında Çigong’ türü nefes çalışmalarına nasıl yer verdikleri anlatılmıştır. Tüm okur ve ziyaretcilerimize yakın ilgileri için teşekkür ederiz…

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