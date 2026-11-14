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Rocky Sevgisi Tavan Yaptı, 570 Kişi Yeni Rekor Kırdı!

Rocky Sevgisi Tavan Yaptı, 570 Kişi Yeni Rekor Kırdı!
  • İNTERNATİONAL
  • 14 Kasım 2026 21:20 | Güncellenme: 14 Kasım 2026 21:58
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ROCKY SEVGİSİ TAVAN YAPTI, YENİ REKOR KIRILDI!

Haber Merkezi

Philadelphia Sanat Müzesi’nin merdivenlerinde, Rocky Balboa kostümü giyen 570 kişi bir araya gelerek Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı.

570 kişilik kalabalık bir grup, Rocky Balboa gibi giyinerek Cuma günü Philadelphia Museum of Art’ın merdivenlerinde Guinness World Records meydan okuması için toplandı.

İkonik 1976 filmi olan Rocky’nin 50. yıl dönümü kutlandı. Hayranlar, sinemanın en ünlü sahnesinden birinde boksörün efsanevi görünümünü yeniden canlandırdı.

Gri eşofman ve Converse ayakkabılar giyildi

Guinness kurallarına göre en az 250 kişinin katılması gerekirken, alanda tam 570 kişi siyah bere, gri eşofman ve siyah yüksek taban Converse ayakkabılardan oluşan ikonik kıyafetlerle toplandı.

Etkinlikte Rocky’nin 50. yıl dönümü kutlandı

Etkinlik, Sylvester Stallone’un yazıp başrolünde oynadığı kült film Rocky’nin 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi.

Grup, müze merdivenleri koşarak çıkıtı

Rekor denemesinin ardından grup, merdivenleri koşarak çıkıp müze önünde fotoğraf çektirdi. Ayrıca şehrin ev sahipliğinde merdiven sprintleri, heykel redifikasyonu ve dondurulmuş et bloklarını yumruklama gibi etkinlikler düzenlendi.

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