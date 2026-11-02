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IOC Başkanı Kirsty Coventry’den Karateye Yakın İlgi

IOC Başkanı Kirsty Coventry’den Karateye Yakın İlgi
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IOC BAŞKANI KİRSTY CONVERTRY’DEN KARATEYE YAKIN İLGİ!

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Kirsty Coventry, Dakar 2026 Genç Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen Karate Focus Day etkinliğine katılarak karate camiasıyla bir araya geldi.

Coventry, canlı takım kata ve kumite gösterilerini izledi.

Karate, sahip olduğu değerleriyle ön plana çıktı

Dakar 2026’nın tanıtım faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte karate, sahip olduğu değerler ve dinamik yapısıyla bir kez daha ön plana çıktı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen genç sporcular ve Olimpiyat ailesi üyeleri, karate sporunun enerjisini, disiplinini ve saygı kültürünü yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Takım kata ve kumite gösterilerini ilgiyle takip etti

Etkinlik boyunca Kirsty Coventry, sporcular tarafından gerçekleştirilen takım kata ve kumite gösterilerini ilgiyle takip etti. Gösteriler, karatenin teknik zenginliğini ve mücadele ruhunu gözler önüne serdi.

IOC Başkanı’nı, Dünya Karate Federasyonu (WKF) delegasyonu karşılarken, Dakar 2026 Karate Atlet Rol Modeli ve WKF Sporcular Komisyonu Başkanı Douglas Brose da organizasyonda yer aldı.

Evrensel mesajın geniş kitlelere ulaştırılması sağlanıyor…

Karate Focus Day, genç sporcuların olimpik değerlerle buluşmasına katkı sağlarken, karate sporunun evrensel mesajını geniş kitlelere ulaştırmak adına önemli bir platform oldu. Dakar 2026 sahnesinde yer alan karate, beceri, saygı ve sportmenlik ruhunu bir kez daha uluslararası arenada sergileme fırsatı yakaladı.

Kirsty Coventry’nin karateyi takibine alması bir avantaj!

Özellikle IOC Başkanı Kirsty Coventry, Dakar 2026 Genç Olimpiyat Oyunları kapsamında karateyi takibine alması WKF’nin yaptığı çalışmaların olumlu bir sinyali sahaya yansımış oldu. Başkanın iyi izlenimler edinmesi gelecek projeler için ışık oldu.

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