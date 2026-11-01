Ercişli Milli Sporcu Taha Yasin Zortul Dünya Kürsüsünde

ERCİŞLİ MİLLİ SPORCU TAHA YASİN ZORTUL DÜNYA KÜRSÜSÜNDE

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen 47. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olan Erciş Spor Kulübü sporcusu Taha Yasin Zortul, bronz madalyayla önemli bir başarı elde etti.

Türkiye’ye dönüşünde başarılı sporcu için havalimanında çiçekli karşılama gerçekleştirildi. Taha Yasin Zortul Dünya Üçüncüsü Oldu!

Erciş’te Çiçekli Karşılama

Türk sporunun uluslararası alandaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen 47. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda mücadele eden Erciş Spor Kulübü sporcusu Taha Yasin Zortul, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

45 kilogram altı erkekler sağ kol kategorisinde mücadele eden genç sporcu, elde ettiği dereceyle hem kulübüne hem de Türk sporuna gurur yaşattı.

Yeni Delhi’de Dünya Üçüncülüğü

26 Ekim-7 Kasım 2026 tarihleri arasında Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde gerçekleştirilen 47. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları bir araya getirdi.

Şampiyonada Türkiye’yi temsil eden Taha Yasin Zortul, 45 kilogram altı erkekler sağ kol kategorisinde üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Genç sporcunun uluslararası organizasyonda kürsüye çıkması, Erciş Spor Kulübü adına da önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Dünya Üçüncüsüne Havalimanında Çiçekli Karşılama

Şampiyonanın ardından Türkiye’ye dönen Taha Yasin Zortul için havalimanında çiçekli karşılama gerçekleştirildi.

Erciş Spor Kulübü Başkanı Dr. Sinan Ağlar ve beraberindekilerin katıldığı karşılamada, dünya üçüncüsü olan başarılı sporcu tebrik edildi.

Çiçeklerle karşılanan Taha Yasin Zortul’un elde ettiği derece, kulüp camiasında büyük sevinç oluşturdu.

Antrenör İzzet Şevketoğlu’nun Emeği

Taha Yasin Zortul’un dünya üçüncülüğünde antrenörü İzzet Şevketoğlu’nun da önemli emeği bulunuyor.

Sporcunun uluslararası arenada elde ettiği başarı, antrenör-sporcu iş birliğinin ve disiplinli çalışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Erciş Spor Kulübü Başkanı Dr. Sinan Ağlar, başarılı sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Erciş Spor Kulübü’nden Uluslararası Başarı

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda kazanılan bronz madalya, Erciş Spor Kulübü’nün uluslararası alandaki başarılarına önemli bir katkı sağladı.

SporMalatya44 ve SİYAHKUŞAK olarak dünya üçüncüsü milli sporcumuz Taha Yasin Zortul’u, antrenörü İzzet Şevketoğlu’nu ve Erciş Spor Kulübü Başkanı Dr. Sinan Ağlar’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.