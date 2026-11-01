BERLİN’DE İLYAS URAN İMZASI! FARK KARATE’DEN AVRUPA’YA GÜÇLÜ MESAJ

Haber : Vasfi Aşçı

Denizli Fark Karate Spor Kulübü, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 21. Banzai Cup Karate Turnuvası’nda elde ettiği derecelerle büyük ses getirdi. 22 ülkeden 150 kulübün katıldığı organizasyona 11 sporcuyla katılan Denizli temsilcisi, 7 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı. Bu önemli başarının arkasında ise sporcularını büyük bir özveriyle hazırlayan antrenör İlyas Uran’ın emeği ve çalıştırıcılık anlayışı dikkat çekti.

Uluslararası karate organizasyonlarında başarı elde etmek kadar, yetiştirdiği sporcularla kalıcı iz bırakmak da büyük önem taşıyor. İşte Denizli Fark Karate Spor Kulübü, Berlin’de ortaya koyduğu performansla bu anlayışın güzel örneklerinden birini sergiledi.

31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 21. Banzai Cup, farklı ülkelerden yüzlerce kulüp ve sporcuyu bir araya getirdi. Böylesine güçlü bir rekabet ortamında mücadele eden Fark Karate sporcuları, hem bireysel hem de takım kategorilerinde önemli dereceler elde ederek organizasyonun öne çıkan ekiplerinden biri oldu.

11 sporcu ile katıldıkları şampiyonadan 13 madalyayla dönmeleri, kulübün başarısını daha da anlamlı hale getirdi. Genel klasmanda elde edilen üçüncülük ise Berlin’deki mücadelenin en önemli göstergelerinden biri oldu.

11 SPORCUYLA GELEN 13 MADALYALIK BAŞARI

Fark Karate’nin Berlin’deki madalya yolculuğunda sporcuların ortaya koyduğu mücadele alkış topladı.

Taha Durmuş, T. Eren Uran, Mert Yetiş, E. Arda Kaya ve Sena Tosun bireysel kategorilerinde altın madalyaya uzandı. E. Arda Kaya, U-12 Open kategorisinde kazandığı ikinci altın madalyayla başarısını taçlandırdı. Durmuş, Demirhan ve Ersoy’dan oluşan U-18 takımının şampiyonluğu da kulübün altın madalya sayısını 7’ye yükseltti.

A. Ada Kaya, Selda Aziz ve Sena Tosun gümüş madalya kazanırken, A. Faruk Demirhan, Taha Durmuş ve Hatice Egemen bronz madalya elde etti.

Böylece Denizli Fark Karate Spor Kulübü, Berlin’de 7 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla toplam 13 kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

BAŞARININ ARKASINDA İLYAS URAN’IN İMZASI VAR BAŞARININ ARKASINDA İLYAS URAN’IN İMZASI VAR

Spor dünyasında kazanılan madalyalar çoğu zaman kürsüde görülen sporcularla anılır. Ancak o kürsüye giden yolun arkasında aylarca, hatta yıllarca süren antrenmanlar, fedakârlıklar, sabır ve büyük bir teknik emek bulunur.

Fark Karate’nin Berlin başarısında da antrenör İlyas Uran’ın çalışmaları önemli bir yer tutuyor. Sporcularıyla yakından ilgilenen, onların yalnızca teknik gelişimlerine değil, mücadele ruhlarına ve sporcu karakterlerine de önem veren Uran, elde edilen sonuçlarla antrenörlük emeğinin karşılığını aldı.

Bir antrenörün başarısı sadece kazandırdığı madalyalarla ölçülmez. Yetiştirdiği sporcuların karakteri, disiplini, tatamideki duruşu ve karşılaştıkları zorluklar karşısındaki mücadelesi de bu başarının önemli parçalarıdır. İlyas Uran’ın Berlin’de ortaya çıkan sporcu tablosu, bu açıdan da dikkat çekici bir görüntü verdi.

“MADALYALARIN ARKASINDA BÜYÜK BİR EMEK VAR”

Turnuva sonrasında değerlendirmelerde bulunan başarılı antrenör İlyas Uran, Berlin’de elde edilen derecelerin kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“22 ülkeden 150 kulübün katıldığı böylesine önemli bir organizasyonda 11 sporcumuzla mücadele ederek 13 madalya kazanmak ve genel klasmanda üçüncü sırada yer almak bizim için çok kıymetli. Sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele, antrenmanlarda verdikleri emeğin ve gösterdikleri kararlılığın bir sonucudur. Her bir sporcumuzun başarısında ayrı bir hikâye, ayrı bir emek var.

Biz antrenörler olarak sadece müsabaka gününü değil, o güne kadar geçen bütün süreci düşünüyoruz. Sporcularımızın eksiklerini tamamlamak, kendilerine güvenmelerini sağlamak ve her karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Berlin’de alınan sonuçlar da bu çalışmaların güzel bir karşılığı oldu.”

“ÖNCELİĞİMİZ İYİ SPORCU VE İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK”

Antrenörlük anlayışında madalyanın önemli olduğunu ancak tek hedef olmadığını vurgulayan Uran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karate bizim için sadece müsabakadan ibaret değil. Çocuklarımıza saygıyı, disiplini, sabretmeyi, mücadele etmeyi ve kaybettiklerinde yeniden ayağa kalkmayı öğretmeye çalışıyoruz. Bir sporcunun uluslararası arenada madalya kazanması elbette büyük mutluluk. Ancak onun karakterli, özgüvenli ve sorumluluk sahibi bir birey olarak yetişmesi de en az madalya kadar değerli.

Sporcularımızın her biriyle gurur duyuyorum. Onların gelişimini görmek, emeklerinin karşılığını aldıklarına şahit olmak bir antrenör için en büyük mutluluklardan biri. Bu başarıda ailelerimizin desteğini de unutmamak gerekiyor. Bizlere güvenen ve çocuklarının spor yolculuğunda yanımızda olan bütün ailelerimize teşekkür ediyorum.”

FARK KARATE’NİN HEDEFİ DAHA BÜYÜK

Berlin’de kazanılan 13 madalya ve genel klasmandaki üçüncülük, Denizli Fark Karate Spor Kulübü adına önemli bir uluslararası başarı olarak kayıtlara geçti.

Antrenör İlyas Uran‘ın sporcularıyla birlikte ortaya koyduğu çalışma, disiplin ve kararlılık, bu başarının en önemli unsurları arasında yer aldı. Tatamide mücadele eden sporcuların kazandığı madalyalar kadar, kulübün uluslararası düzeyde elde ettiği takım başarısı da dikkat çekti.

Berlin’den madalyalarla dönen Fark Karate ailesi, Türk karatesini başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşarken, İlyas Uran’ın öncülüğünde yetişen sporcuların gelecekteki organizasyonlarda da yeni başarılara imza atması bekleniyor.

Bazen bir antrenörün en büyük eseri kazandığı madalyalar değil, yetiştirdiği sporcuların geleceğidir. İlyas Uran ve Fark Karate ailesinin Berlin’de ortaya koyduğu tablo da bu emeğin güzel bir yansıması oldu.