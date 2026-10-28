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Team Türkiye, Dakar 2026’da 34 Sporcuyla Yarışacak

Team Türkiye, Dakar 2026’da 34 Sporcuyla Yarışacak
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 TEAM TÜRKİYE, DAKAR 2026’DA 34 SPORCUYLA YARIŞACAK

Haber Merkezi

Afrika kıtasının olimpik düzeyde bir spor organizasyonuna ilk kez ev sahipliği yapacağı Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı.

Senegal’in başkenti Dakar’da 31 Ekim – 13 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Team Türkiye, 16 farklı spor dalında mücadele edecek 34 sporcu ile yer alacak.

Oyunlara sayılı günler kala açıklanan kafilede, 14 kadın, 20 erkek toplam 34 sporcu Türkiye adına madalya mücadelesi verecek. Genç sporcular, dünyanın dört bir yanından gelen rakipleriyle yarışarak hem uluslararası deneyim kazanacak hem de Türk sporunu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak.

Dört yılda bir gerçekleştirilen ve 15-18 yaş aralığındaki sporcuların katıldığı Gençlik Olimpiyat Oyunları’nın dördüncüsünde, yaklaşık 2 bin 700 sporcu 25 farklı spor dalında mücadele edecek. Organizasyon, genç sporcular için olimpik ruhu deneyimleme ve geleceğin yıldızlarını ortaya çıkarma açısından büyük önem taşıyor.

Oyunlar boyunca sporcu kafileleri, Diamniadio’da bulunan Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi (UAM) Kampüsü’nde konaklayacak. Müsabakalar ise başkent Dakar’ın yanı sıra Diamniadio ve Saly kentlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye, genç sporcularıyla Dakar 2026’da hem madalya hedefi doğrultusunda yarışacak hem de geleceğin olimpiyat kadrolarını oluşturma yolunda önemli bir adım atacak.

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