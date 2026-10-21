Türkiye Karate Federasyonu’ndan Özel Harekât İçin İş Birliği Adımı

TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU’NDAN ÖZEL HAREKÂT İÇİN İŞ BİRLİĞİ ADIMI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ve Asbaşkan Hayrettin Hamurcu, Özel Harekât Başkan Yardımcılığı görevine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Orhan Güllü’yü ziyaret etti.

Görüşmede, emniyet personelinin eğitimine karatenin katkı sunması hedefi öne çıktı.

Türkiye Karate Federasyonundan Önemli Ziyaret

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ve Asbaşkan Hayrettin Hamurcu, Özel Harekât Başkan Yardımcılığı görevine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Orhan Güllü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Türk karatesinin sahip olduğu teknik bilgi ve eğitim birikiminin emniyet personelinin mesleki gelişimine katkı sağlaması yönündeki hedefler gündeme geldi.

Federasyon heyeti, Orhan Güllü’ye yeni görevinde başarı dileklerini ileterek kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Başkan Taşdemir’den Orhan Güllü’ye Plaket

Ziyaret kapsamında Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Özel Harekât Başkan Yardımcısı Orhan Güllü’ye plaket takdim etti.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet mensuplarının eğitimine katkı sunulmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Orhan Güllü’ye nazik ev sahipliği ve desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Karate Eğitiminin Emniyet Personeline Katkısı Hedefleniyor

Türkiye Karate Federasyonunun gündeme taşıdığı iş birliği yaklaşımı, karate branşındaki teknik ve eğitim birikiminin güvenlik personelinin mesleki eğitim süreçlerinde değerlendirilmesini hedefliyor.

Karatenin fiziksel koordinasyon, denge, disiplin ve kontrollü hareket becerileri gibi temel özellikleri, planlanabilecek eğitim çalışmalarında değerlendirilebilecek alanlar arasında yer alıyor.

Ziyarete ilişkin açıklamada, henüz imzalanmış bir protokol, belirlenmiş eğitim takvimi veya uygulama programı hakkında ayrıntı paylaşılmadı.

Türk Karatesinin Birikimi Ülke Hizmetine Sunulacak

Türkiye Karate Federasyonu, açıklamasında Türk karatesinin gücünü ülkenin hizmetine sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Federasyonun bu yaklaşımı, sportif faaliyetlerin yanı sıra karate branşındaki bilgi ve deneyimin farklı kamu hizmetlerinde değerlendirilmesine yönelik hedefini ortaya koydu.

Kaynak: Türkiye Karate Federasyonu