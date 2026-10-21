Avrupa Muaythai’nin Geleceği Paris’te Değerlendirildi

AVRUPA MUAYTHAI’NİN GELECEĞİ PARİS’TE DEĞERLENDİRİLDİ

Muhammet K. GÜLŞEN

Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Yönetim Kurulu, 21 Ekim 2026’da Paris’te gerçekleştirdiği toplantıda 2026 yılı faaliyetlerini, mali raporları ve gelecek dönem projelerini ele aldı.

Toplantıda 2027 Avrupa Muaythai Şampiyonası, Avrupa Muaythai Ligleri ve EMF Tour projesi ön plana çıktı.

EMF Yönetim Kurulu Paris’te Toplandı

Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Yönetim Kurulu, 21 Ekim 2026 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Novotel’de bir araya geldi. EMF Başkanı Hasan Yıldız’ın başkanlığında, EMF Direktörü Muhammed Amr’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa Muaythai’sinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefleri değerlendirildi.

Toplantının gündeminde 2026 yılı faaliyetleri, mali raporlar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler yer aldı. Avrupa genelinde Muaythai branşının gelişiminin desteklenmesi ve üye federasyonlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi de görüşülen başlıklar arasında bulundu.

2027 Avrupa Şampiyonası Ve Ligler Gündemde

Yönetim kurulu toplantısında, 2027 Avrupa Muaythai Şampiyonası’nın hazırlıkları ile Avrupa Muaythai Liglerinin organizasyonu ve desteklenmesine ilişkin konular ele alındı.

Üye federasyonlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve aktif olmayan üyelerin yeniden sportif faaliyetlere kazandırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bu çalışmalarla Avrupa genelinde daha güçlü bir Muaythai yapılanmasının oluşturulması hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca, Muaythai’nin Avrupa çapında tanıtımına ve gelişimine katkı sağlaması amaçlanan EMF Tour projesi yönetim kuruluna sunuldu.

Hasan Yıldız’dan İş Birliği Vurgusu

EMF Başkanı Hasan Yıldız, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, sporculara daha fazla fırsat sunan, üye federasyonları güçlendiren ve Muaythai’yi Avrupa’da daha ileriye taşıyan bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Yıldız, ortak hedefler doğrultusunda katkı sunan yönetim kurulu üyelerine ve EMF ekibine teşekkür etti.

Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanlığı görevinin yanı sıra Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanlığı görevlerini de yürüten Hasan Yıldız’ın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa genelindeki iş birliğinin branşın gelişimindeki önemi vurgulandı.

Paris’te gerçekleştirilen toplantı, Avrupa Muaythai’sinin gelecek dönem hedeflerinin değerlendirilmesi ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıdı.

Kaynak: Avrupa Muaythai Federasyonu