DÜNYA KARATESİNDE TÜRKİYE İMZASI: ERCÜMENT TAŞDEMİR WKF YÖNETİMİNDE

Türk karatesinin uluslararası temsili güç kazandı

Haber: Vasfi Aşçı

Türk karatesi adına sevindirici bir gelişme daha yaşandı. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, 13 Ekim 2026 tarihinde Polonya’da gerçekleştirilen Dünya Karate Federasyonu (WKF) seçimlerinde Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bu gelişme, ülkemizin dünya karate yönetimindeki temsili açısından önemli bir kazanım oldu.

Karate, yalnızca madalya kazanmak ya da tatamide mücadele etmekten ibaret değil. Bu sporun gelişmesi için emek veren, yıllarını karatede geçiren sporcuların, antrenörlerin, hakemlerin ve yöneticilerin uluslararası platformlarda da temsil edilmesi büyük önem taşıyor. Taşdemir’in WKF Yönetim Kurulu’na seçilmesi, bu açıdan camiada memnuniyetle karşılandı.

BU BAŞARI HEPİMİZİN

Karate camiasında yıllardır emek veren pek çok isim, zaman zaman kendi potansiyelini ortaya koymak için çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyor. Oysa doğru değerlendirilmiş emek, dayanışma ve ortak hedefler, yalnızca kişilerin değil, bütün bir spor ailesinin önünü açabilir.

“Bıraksan okyanusları fethedecek birisinin kendi denizinde zorluk görmesi ne garip şeydir” düşüncesi de bu gerçeği anlatıyor. Türk karatesinin sahip olduğu birikimin daha fazla değerlendirilmesi, camianın birbirine destek olması ve ortak başarılar için birlikte hareket etmesi gerekiyor.

Bugün dünya yönetiminde elde edilen bu temsil, sadece bir makam ya da unvan olarak görülmemeli. Asıl önemli olan, bu görevin Türk karatesine nasıl katkı sağlayacağı ve camianın geleceği için hangi kapıları açacağıdır.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ

Ercüment Taşdemir, seçim sonrasında yaptığı açıklamada, WKF Yönetim Kurulu’nda görev almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Taşdemir, Türkiye’yi ve karate camiasını uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bu mesajın en önemli tarafı, geleceğe yönelik ortak çalışma iradesidir. Çünkü Türk karatesinin başarısı bir kişinin değil; tatamide ter döken sporcudan antrenöre, hakemden kulüp yöneticisine kadar bu spora gönül veren herkesin başarısıdır.

Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Ercüment Taşdemir’i yürekten kutluyor, üstlendiği görevde başarılar diliyoruz. Temennimiz, bu gelişmenin Türk karatesinde birlik ve beraberliği güçlendirmesi, ülkemizin uluslararası alandaki saygınlığına katkı sunmasıdır.

Yolunuz açık olsun Sayın Başkan. Allah utandırmasın. Türk karatesine ve bütün karate camiamıza hayırlı olsun! 🇹🇷🥋