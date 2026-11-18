KARATE DO ANTRENÖRLÜK VE PEDAGOJİK YETERLİLİK SEMİNERİ’NE TAM PUAN!

Haber: SİYAHKUŞAK Merkez

Türkiye Karate Federasyonu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin işbirliğinde hayata geçirilen 7 haftalık Eğitsel Antrenörlük ve Pedagojik Yeterlilik Eğitimi Programı, katılımcılardan tam puan aldı.

Camiadan bir çok hocanın katıldığı seminer başarılı bir şekilde icra edilmesi büyük taktir aldı. Karate antrenörü ve Goju-Ryu Karate-do Branş Şefi yazarımız Sensei Fatih İNCE’de Kanada’dan gelerek seminere katıldı.

Başarıyla sona eren ve toplamda 7 hafta süren, Türkiye’de ilk kez düzenlenen Karate-do Antrenörlük ve Pedagojik Yeterlilik Kursunun yüz yüze eğitimleri tamamlamlandı.

Fatih İNCE: “7 haftalık kurs’dan şahsen çok istifade ettiğim!”

1986 yılından bugüne aktif olarak Karate antrenörlüğü ve Goju-Ryu Karate-do misyon şefliği yürüten bir Karate-ka olarak diyorum ki; bu değerli eğitim sürecinin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi yönetimine ve kıymetli eğitim kadrosuna çok şey borçluyuz. Enson 1987 yılında GSGM nezdinde SESAM/Ankara’da 23 gün süren “Kıdemli Antrenör” kursuna katılmış biri olarak, bu 7 haftalık kurs’dan şahsen çok istifade ettiğimi burada beyan etmekten gurur duyuyorum.

TKF Başkanı Sayın *Ercüment TAŞDEMİR’e gönülden teşekkür…

Ayrıca bu organizasyonun gerçekleşmesine öncülük ederek bu büyük eğitim projesine verdiği değerli desteklerinden dolayı Karate Federasyonu Başkanımız Sayın *Ercüment TAŞDEMİR’e gönülden teşekkür ediyorum. İyiki varsın sayın başkanım.

Başarıyla icra edilmesi ve getirdiği fayda büyük taktir aldı

Online ve yüz yüze eğitimlerde bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşan üniversitenin birbirinden değerli hocalarına Karate antrenörleri çok minnettar kaldılar.

Yazarımız İNCE, seminerin ‘Yeni ufuklar açacak güzel bir süreç’ olduğunu dile getirdi: “Bu kıymetli eğitime katılan tüm antrenör arkadaşlarıma da aldıkları bu harika eğitimin bir ömür boyunca kendilerine başarılar getirmesini diliyor, edindiğimiz bilgi ve kazanımların da öğrencilerimizin gelişimine yansıtılacağı, onlara yeni ufuklar açacak güzel bir süreç olmasını temenni ediyorum.”

Emeği geçen herkese;

Prof. Dr. Selhan ÖZBEY,

Prof. Dr. Pınar GÜZEL GÜRBÜZ,

Doç. Dr. Nihal DAL,

Doç. Dr. Erkan Hasan ATALMIŞ

Doç. Dr. Mehmet ASMA,

Dr. Öğr. Üyesi Cenk YOLDAŞ’a

Gönülden teşekkürler.