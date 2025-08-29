GENÇ KARATECİ ARAS DERİN ERCAN’DAN ULUSLARARASI BAŞARI

Haber: Vasfi AŞÇI

Sakarya’nın Hendek ilçesinde spor hayatına başlayan Aras Derin Ercan, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Marmara Cup Turnuvası’nda önemli bir başarıya imza attı.

Aras Derin Akademi Spor Kulübü sporcusu olan Ercan, yoğun antrenman temposuyla hazırlandığı turnuvada 2016 doğumlular Kata kategorisinde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Başarılı sporcu, küçük yaşta uluslararası bir organizasyonda kürsüye çıkarak hem kulübüne hem de şehrine gurur yaşattı.

Antrenörlüğünü üstlenen Şennur Kaymaz Ercan, öğrencisinin başarısını değerlendirerek, “Aras, disiplinli çalışmasıyla bu noktaya geldi. Onun için bu madalya bir başlangıç. Daha büyük hedeflerimiz var. Hem kulübümüzü hem de ülkemizi daha büyük arenalarda en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Aras’ın bu derecesi Sakarya spor camiasında büyük sevinçle karşılanırken, genç sporcunun gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına dair inanç pekişti.