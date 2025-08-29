SON DAKİKA!
SENSEİ DOĞAN KILIÇ, KARATE-DO’NUN SESSİZ NEFERİ
DAĞCILIK
DAĞCILIK
KYOKUSHİNKAN YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAYI BAŞARIYLA TAMAMLANDI
KYOKUSHİNKAN YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAYI BAŞARIYLA TAMAMLANDI
KAĞITSPOR’DAN AVRUPA’YA: YILMAZ ÇİFTİ VE FATMA NAZ’DAN TARİHİ BAŞARI
KAĞITSPOR’DAN AVRUPA’YA: YILMAZ ÇİFTİ VE FATMA NAZ’DAN TARİHİ BAŞARI
KOCAELİ’NİN YETİŞTİRDİĞİ ŞAMPİYON: EKREM ALTUNER YILMAZ
KOCAELİ’NİN YETİŞTİRDİĞİ ŞAMPİYON: EKREM ALTUNER YILMAZ
FLAŞ! GAZZE İÇİN KARATE TURNUVASI
FLAŞ! GAZZE İÇİN KARATE TURNUVASI
İŞTE FARKIMIZ: KALİTE VE ŞEFFAFLIK!
İŞTE FARKIMIZ: KALİTE VE ŞEFFAFLIK!
BİR YILI BİR AYA SIĞDIRAN BÜYÜK İRADE: “TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU”
BİR YILI BİR AYA SIĞDIRAN BÜYÜK İRADE: “TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU”
SENSEİ DOĞAN KILIÇ, KARATE-DO’NUN SESSİZ NEFERİ
SENSEİ DOĞAN KILIÇ, KARATE-DO’NUN SESSİZ NEFERİ
KARATE-DO YÜCELTİLMİŞ BİR FELSEFE Mİ, YOKSA SALT BİR SPOR MU ?
KARATE-DO YÜCELTİLMİŞ BİR FELSEFE Mİ, YOKSA SALT BİR SPOR MU ?
UFC 319’UN ARDINDAN NE DEDİLER?
UFC 319’UN ARDINDAN NE DEDİLER?

GENÇ KARATECİ ARAS DERİN ERCAN’DAN ULUSLARARASI BAŞARI

GENÇ KARATECİ ARAS DERİN ERCAN’DAN ULUSLARARASI BAŞARI

GENÇ KARATECİ ARAS DERİN ERCAN’DAN ULUSLARARASI BAŞARI

Haber: Vasfi AŞÇI

Sakarya’nın Hendek ilçesinde spor hayatına başlayan Aras Derin Ercan, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Marmara Cup Turnuvası’nda önemli bir başarıya imza attı.

Aras Derin Akademi Spor Kulübü sporcusu olan Ercan, yoğun antrenman temposuyla hazırlandığı turnuvada 2016 doğumlular Kata kategorisinde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Başarılı sporcu, küçük yaşta uluslararası bir organizasyonda kürsüye çıkarak hem kulübüne hem de şehrine gurur yaşattı.

Antrenörlüğünü üstlenen Şennur Kaymaz Ercan, öğrencisinin başarısını değerlendirerek, “Aras, disiplinli çalışmasıyla bu noktaya geldi. Onun için bu madalya bir başlangıç. Daha büyük hedeflerimiz var. Hem kulübümüzü hem de ülkemizi daha büyük arenalarda en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Aras’ın bu derecesi Sakarya spor camiasında büyük sevinçle karşılanırken, genç sporcunun gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına dair inanç pekişti.

ETİKETLER:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.