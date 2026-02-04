SON DAKİKA!
UFC 324 GERÇEKLEŞTİ: JUSTİN GAETHJE, PADDY PİMPLETT’E YOL VERMEDİ!
KETTLEBELL NEDEN BAŞARILI?
TÜRKİYE SPOR TOTO KARATE YILDIZLAR LİĞİ FİNAL ETABI AÇILIŞLA BAŞLADI
PFL DÖVÜŞCÜSÜ DAKOTA DİTCHEVA, GALATASARAY’I İZLEDİ!
ROSE NAMAJUNAS’I AĞLATAN MAÇ!
BİR ŞAMPİYONLUK GECESİ, BİR DOSTLUK HİKÂYESİ: KARTEPE GENÇLERBİRLİĞİ
SERDİVAN, TÜRK KARATESİNİN KALBİ OLUYOR
MİLLİ TAKIM, DUYGUYLA DEĞİL SİSTEMLE KURULUR
BU BİR VEDA DEĞİL, ZİRVEDE KALMANIN ONURU
KARATE 1 PREMİER LİG’İN İSTANBUL ETABI SONA ERDİ
KARŞILAŞTIRMA: KARATE 1 PREMİER LİĞ’İN İSTANBUL ETABINDA ÇITA YÜKSELTİK!
ULUSLARARASI NANBUDO HAKEMLİK SEMİNERİ İSTANBUL’DA YAPILDI

ULUSLARARASI NANBUDO HAKEMLİK SEMİNERİ İSTANBUL’DA YAPILDI

Haber Merkezi:

Nanbudo camiası Uluslararası hakemlik semineri için İstanbul’da buluştu.

Uluslararası Nanbudo Hakemlik Semineri 31 Ocak – 01 Şubat tarihlerinde İstanbul’da başarıyla tamamlandı. Bahçelievler Spor Kompleksi’nde icra edilen seminere 10 farklı ülkeden katılım sağlandı.

Bilgi, deneyim ve uluslararası dayanışmanın ön planda olduğu verimli bir organizasyon gerçekleşti. Seminerde Peter Türkoviç, Salih Çam ve Celal Atalay gibi hocalar yer alırken Nabudo camiasından antrenör, hakem ve adaylar katıldı.

Salih Çam - Erkan Özakdağ

Salih Çam – Erkan Özakdağ

 

