ULUSLARARASI NANBUDO HAKEMLİK SEMİNERİ İSTANBUL’DA YAPILDI
Haber Merkezi:
Nanbudo camiası Uluslararası hakemlik semineri için İstanbul’da buluştu.
Uluslararası Nanbudo Hakemlik Semineri 31 Ocak – 01 Şubat tarihlerinde İstanbul’da başarıyla tamamlandı. Bahçelievler Spor Kompleksi’nde icra edilen seminere 10 farklı ülkeden katılım sağlandı.
Bilgi, deneyim ve uluslararası dayanışmanın ön planda olduğu verimli bir organizasyon gerçekleşti. Seminerde Peter Türkoviç, Salih Çam ve Celal Atalay gibi hocalar yer alırken Nabudo camiasından antrenör, hakem ve adaylar katıldı.