KAREV’DE KARATE YAZ KAMPI

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Karate sporuna gönül veren kulüpler ve sporcular için büyük bir fırsat sunan “Karate Yaz Kampı”, 29 Haziran – 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Karev Esat Delihasan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenleniyor.

Yeni sezon hazırlıklarına katkı sağlamak ve sporculara verimli bir kamp ortamı sunmak amacıyla organize edilen bu etkinlik, aynı zamanda aileler için de keyifli bir yaz tatili deneyimi vadediyor.

DENİZE SIFIR KONUMDA UNUTULMAZ BİR KAMP DENEYİMİ

Modern tesisleri, doğal atmosferi ve sosyal yaşam alanlarıyla dikkat çeken kamp merkezi, denize sıfır konumuyla katılımcılara eşsiz bir ortam sunuyor. Milli takım kamp standartlarında hazırlanan altyapısıyla hem sporcular hem de aileler için ideal bir yaz kampı imkânı sağlanıyor.

Kampın sunduğu imkânlar arasında açık yüzme havuzu, geniş antrenman alanları, sosyal etkinlik ve aktivite alanları, tam pansiyon yemek hizmeti ve konforlu konaklama seçenekleri bulunuyor. Sporcular, yoğun antrenman programlarıyla sezona hazırlanırken, aileler de keyifli bir tatil yapma fırsatı bulacak.

KAMP PROGRAMI VE KONTENJAN DETAYLARI

Kamp, haftalık periyotlar halinde düzenlenecek ve her periyot 6 gece / 7 gün sürecek. Pazartesi günü giriş yapılan kampta, Pazar günü çıkış yapılacak. Her periyot için maksimum 160 kişilik kontenjan bulunuyor ve başvurular kontenjan dolana kadar kabul edilecek. Aynı periyotta birden fazla kulübün katılımıyla ortak kamp organizasyonları gerçekleştirilecek. Kayıtların tamamlanmasının ardından, kulüplere özel antrenman programları planlanacak.

2026 YAZ KAMPI PERİYOT TARİHLERİ

– 29 Haziran – 5 Temmuz 2026

– 6 Temmuz – 12 Temmuz 2026

– 13 Temmuz – 19 Temmuz 2026

– 20 Temmuz – 26 Temmuz 2026

– 27 Temmuz – 2 Ağustos 2026

– 3 Ağustos – 9 Ağustos 2026

– 10 Ağustos – 16 Ağustos 2026

– 17 Ağustos – 23 Ağustos 2026

– 24 Ağustos – 30 Ağustos 2026

– 31 Ağustos – 6 Eylül 2026

KATILIM İÇİN GEÇ KALMAYIN!

Katılım sağlamak isteyen kulüplerin başvurularını belirtilen bağlantı üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. Kontenjanlar sınırlı olduğundan erken başvuru önem taşıyor.

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki iletişim numarasını arayabilirsiniz:

📞 0 507 303 25 69