Türk Gençliği Sporda Ve Hayatta Zirvede:

BAŞKAN HASAN YILDIZ’DAN 19 MAYIS MESAJI

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele’nin 107. yıl dönümünde, Türk gençliğinin her alanda gösterdiği başarılarla ecdadına layık bir duruş sergilediğini ifade eden Yıldız, gençlerin spor sahalarında elde ettiği zaferlere dikkat çekti.

Başkan Yıldız, 19 Mayıs’ın Türk milletinin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“19 Mayıs, Bir Milletin Yeniden Doğuşudur”

“19 Mayıs 1919, yalnızca bir tarih değil; bir milletin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin ve aydınlık geleceğe olan inancının simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan etmesi, onların ülkemizin geleceğindeki rolüne olan güveninin en büyük göstergesidir. Türkiye Muaythai Federasyonu olarak bizler de bu güvenin sorumluluğunu taşıyor ve gençlerimizi her alanda desteklemeye devam ediyoruz.”

“Türk Bayrağı Ringlerde Gururla Dalgalanıyor”

Türkiye’nin muaythai sporunda dünya çapında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yıldız, milli sporcuların uluslararası arenalarda elde ettiği başarılarla Türkiye’nin adını gururla duyurduğunu ifade etti.

“Dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığımız madalyalar, gençlerimizin azmi ve çalışkanlığının bir sonucudur. Ay-yıldızlı bayrağımızı ringlerde dalgalandıran sporcularımız, ecdadımızın cesaretini ve kararlılığını centilmence sergilemektedir. Türk gençliği sadece spor alanında değil, hayatın her alanında dünyaya örnek olacak bir potansiyele sahiptir.”

“Ahlaklı ve Vatansever Nesiller Yetiştiriyoruz”

Başkan Yıldız, sporda ahlak ve karakterin önemine de dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bizim hedefimiz yalnızca şampiyonlar yetiştirmek değil. Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözünü rehber edinerek, vatanına bağlı, karakterli ve dinamik bir nesil inşa etmek için çalışıyoruz. Türk gençliğinin başarısı yalnızca madalyalarla değil, duruşuyla da ölçülmektedir.”

“19 Mayıs Bayramı Kutlu Olsun”

Açıklamasını şehit ve gazilere duyduğu minneti dile getirerek tamamlayan Hasan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Bu özel günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ay-yıldızlı formayla mücadele eden tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve büyük Türk gençliğine 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Gelecek sizindir; başarı da sizindir!”