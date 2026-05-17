MALATYALI SPORCU EDA ÖĞÜT’TEN BÜYÜK BAŞARI!

Malatyalı Sporcu Eda Öğüt’ten Büyük Başarı!

Muhammet K. GÜLŞEN

Erzurum’da gerçekleştirilen Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Taekwondo Kulübü sporcusu Eda Öğüt, üstün performansıyla Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Elde edilen bu önemli derece, Malatya spor camiasında büyük bir sevinçle karşılanırken, Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Taekwondo Kulübü'nün altyapı çalışmalarındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Şampiyona sonrası açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı ve Taekwondo Antrenörü Cemal KURHAN, sporcularının disiplinli çalışmaları sayesinde başarıya ulaştığını vurguladı. KURHAN, “Eda Öğüt’ün Türkiye ikinciliği bizleri ve tüm Malatya halkını gururlandırdı. Sporcularımızın gelişimi için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu başarı, disiplinli bir ekip çalışmasının ve azmin sonucudur” dedi.