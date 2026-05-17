QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ – 5

QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ

𝕐𝕖𝕟𝕚 𝕪𝕒𝕫𝕚 𝕕𝕚𝕫𝕚𝕤𝕚: 𝟝

Dinle genç Lin, dedi Lü Dongbin, ben Çin ülkesinin sekiz ölümsüz arasında en tanınmış ve en etkili figürlerden biriyimdir. Ben hem bilge bir Taoist üstat, hem şeytan avcısı, hem de gezgin kılıç ustası olarak görülürüm. Özellikle elimdeki bu mistik kılıcımla tüm kötülüğü yok eden bir kahraman olarak tanınırım.

Elimdeki bu kılıç: Bütün kötü ruhları, iblisleri, hileleri ve karanlık cehaleti kesip yok eden sembolik bir silahtır. Bu kılıç aynı zamanda fiziksel anlamda bir savaş silahı olduğu kadar “ruhsal arınmayı” da temsil eder. Ben, şehir şehir dolaşıp insanları sınarım. Kimi zaman dilenci, kimi zaman sıradan bir gezgin kılığına girerim. İyi kalpli insanlara yardım ederken kibirli kişileri de cezalandırırım.

Aslında sen dahil bütün insanlar bu dünyada yaşıyorsunuz zannediyorsunuz. Oysa ki bunların hepsi bir rüyadan başka şeyler değildir! Bütün dünyevi hırslar boşunadır! Korkular, heyecanlar, özlemler ve beklentilerin hepsi rüyanın içinde birer geçişlerdir. Herkes ölümsüzlüğü arıyor oysa gerçek ölümsüzlük ölme korkusundan kurtulup, bir an önce hayat denilen bu rüyadan kurtulmakla mümkündür. Asıl ölümsüzlük, ölüm saplantısından kurtulmakla olur, anlıyor musun?

Oysa bütün insanlar ölümlü olduklarını unutup, hayatta değmeyecek şeylere kendilerini bağlayıp hırsızlıklar, haydutluklar yaparlar. Yalan söylerler, kıskançlık yaparlar. Birbirlerini aldatırlar. Ellerindeki şeylere o kadar bel bağlarlar ki onların kölesi olurlar. Sonun da her şeyi bırakıp giderler. Bense bunun yanlış olduğunu anlatmaya ve düzeni bozanları cezalandırmak için aralarında dolaşırım.

Neyse biz asıl işimize bakalım:

Kılıç sanatlarında en temel şey: Kaba kuvvet yerine zihinsel disiplin ve ruhsal güç ön planda yatmalıdır. Sen ne kadar güçlü ve becerikli olsan da mutlaka senden daha kuvvetli ve becerikli birisi karşına çıkacaktır. Bundan asla kaçamazsın! Hayat da böyledir! Olmasını istemediğin şeyler için ne kadar dua etsen ne kadar tılsım toplasan ne kadar korksan, ne kadar tedbir alsan da bir gün mutlaka karşına olması gereken şey çıkacak, istemediğin şeylerle yüz yüze kalacaksındır.

Sen ne kadar kaçsan, saklansan da olması gereken olacak, gerçekleşmesi gereken şeyler gerçekleşecek, yerine gelmesi gereken şeyler mutlaka yerine gelecektir. Bunları asla aklından çıkarma!

Sen; ne dünyanın efendisi ne tanrısı ne de tam koruyucusun. Nihayetinde şu ot kadar ölümlü, şu ince fidan gibi kırılgan ve tepedeki şu bulutlar gibi geçicisin.

Her şeyin bir rüya ve hayalden ibaret olduğunu unutma!

Haydi al eline kılıcını ve dersimiz başlasın! Dedi.

Devam edecek…

Mehmet Nesimi YILMAZ