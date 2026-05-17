Vasfi Aşçı

KOCAELİ’DE NEFESLER TUTULDU: GÖLCÜK MÜ, DARICA MI?

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta 3. Lig’e giden yolun en kritik virajı pazar günü dönülüyor. Normal sezonun lideri Gölcükspor ile Play-Off etabını namağlup tamamlayan Darıca 1934 Gençlerbirliği, dev derbide kozlarını paylaşacak. Kazanan takım, profesyonel lige yükselmek için son bir finale adını yazdıracak.

Kocaeli futbol kamuoyunun gözü kulağı pazar günü oynanacak tarihi mücadeleye çevrildi. Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) grubunu zirvede tamamlayan Gölcükspor ile Play-Off turlarını başarıyla geçen Darıca 1934 Gençlerbirliği, adeta erken bir final için karşı karşıya geliyor. Gölcük Şehir Stadı’nın ev sahipliği yapacağı bu dev randevu, saat 14.00’te başlayacak.

Eşitlik Bozulmazsa Uzatmalar ve Penaltılar Devrede

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu kritik müsabakada, normal sürede kazanan çıkmazsa önce uzatma dakikalarına geçilecek. Dengenin yine bozulmaması halinde ise 3. Lig terfi finaline yükselecek takımı penaltı atışları belirleyecek. Bu zorlu engeli aşan ekip, diğer gruplardan gelecek 9 takımla birlikte kura torbasına girecek ve tarafsız sahada oynanacak son bir final maçıyla profesyonel lig biletini kapmaya çalışacak.

Sezonun Özeti: Kulübelerde Taktik Savaşı

İki köklü camia arasında normal sezonda Gölcük’te oynanan ilk mücadele nefes kesmiş ve 3-3’lük gol düellosuyla sonuçlanmıştı. Pazar günkü randevu aynı zamanda kulübelerin de taktik savaşına sahne olacak:

Gölcükspor: Sezon başından bu yana istikrarlı bir grafik çizen deneyimli teknik adam Yusuf Tokuş yönetiminde sahaya çıkacak. Kırmızı-siyahlılar, 5 yıllık profesyonel lig hasretine taraftarının önünde son vermek istiyor.

Darıca 1934 GB: Normal sezonun son virajında takımın başına geçen ve kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan Aydın Kaldırım önderliğinde zafere kilitlendi. Sarı-yeşilliler ise 2 yıldır uzak kaldıkları 3. Lig’e yeniden dönmenin hesaplarını yapıyor.

Tribünlerde Karnaval Havası Bekleniyor

Kent derbisi niteliğindeki bu tarihi maça hem Gölcük hem de Darıca taraftarının akın etmesi bekleniyor. Şehir stadının tribünlerinin tamamen dolacağı ve Kocaeli’ye yakışır, yüksek tempolu, heyecan dolu bir futbol şöleninin yaşanacağı tahmin ediliyor. İki ilçe de takımlarının arkasında kenetlenmiş durumda; şimdi gözler pazar günü saat 14.00’te çalacak ilk düdükte!