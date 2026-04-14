UŞAK, ULUSAL KARATE LİĞİ İÇİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Gümüşhane, okul sporlarında tarihi bir başarıya ev sahipliği yaptı. Küçükler ve Yıldızlar Karate Grup Müsabakaları'nda Muş'un altın çocukları tatamiye damga vurdu!
Uşak, Ulusal Karate Ligi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor…

Vasfi AŞÇISİYAHKUŞAK

Uşak, önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Premier Lig 2. Etap karşılaşmaları, 8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Uşak’ta gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin çeşitli illerinden çok sayıda sporcu ve antrenörün katılım göstereceği organizasyonun, üç gün boyunca yüksek rekabet ve yoğun mücadelelere sahne olması bekleniyor. Etkinliğin, kentin spor alanındaki bilinirliğini artırmasının yanı sıra spor turizmine de katkı sunacağı ifade ediliyor.

Hazırlık çalışmaları kapsamında İbrahim Yazıcı (Milli Takımlar Menajeri), Uşak ili antrenörü ve Ümit-Genç-U21 Teknik Kurul Üyesi Dinçer Güngör ile birlikte, Organizasyon Kurulu Başkanı Tayfun Kobaş Uşak’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Heyet, müsabakaların yapılacağı tesislerde detaylı değerlendirmeler yaparak yetkililerden bilgi aldı ve hazırlık sürecinin son durumunu yerinde gözlemledi.

Program kapsamında ayrıca Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir ile bir araya gelinerek organizasyonun işleyişi üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sırasında gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür edildi.

Uşak’ın ilk kez bu ölçekte bir karate organizasyonuna ev sahipliği yapacak olması, şehirde büyük bir heyecan oluştururken; etkinliğin hem sporcular hem de izleyiciler açısından unutulmaz bir atmosfer sunması hedefleniyor. Ayrıca organizasyonun, şehrin spor kültürüne kalıcı katkılar bırakması bekleniyor.

 

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

