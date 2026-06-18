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ULANBATOR GRAND SLAM 2026’DA MİLLİ JUDOCULAR TATAMİDE

ULANBATOR GRAND SLAM 2026’DA MİLLİ JUDOCULAR TATAMİDE
  • JUDO / MANŞET I
  • 18 Haziran 2026 23:38 | Güncellenme: 19 Haziran 2026 09:50
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ULANBATOR GRAND SLAM 2026’DA MİLLİ JUDOCULAR TATAMİDE

Haber Merkezi

Ulanbator Grand Slam 2026’da Milli Judocularımız tatamiye çıkıyor…

Büyükler Millî Judo Takımımız, 19-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da düzenlenecek Ulanbator Grand Slam 2026’da mücadele edecek.

58 ülkeden 454 judokanın yer alacağı prestijli organizasyonda Türkiye’yi 6 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 8 sporcu temsil edecek.

Millî takımımız, organizasyonda antrenörler Giorgio Antenello Vismara, Hasan Vanlıoğlu ve İlknur Kobaş Tepe ile fizyoterapist Enis Alev eşliğinde yer alacak.


Sporcularımız ve ilk tur rakipleri:
  1. Gün

Kadınlar -48 kg

Sıla Ersin, son 32 turunda Sabina Giliazova ile karşılaşacak.

Tuğçe Beder, son 32 turunda İtalyan rakibi Asia Avanzato ile karşılaşacak.

Kadınlar -57 kg

Hasret Bozkurt, son 32 turunda Tayvanlı rakibi Tzu-Yun Liu ile karşılaşacak.

Ayşenur Budak, son 32 turunda Çinli rakibi Yuying Tao ile karşılaşacak.

  1. Gün

Kadınlar -70 kg

Sinem Oruç, son 32 turunda Avusturyalı rakibi Michaela Polleres ile karşılaşacak.

Erkekler -73 kg

Bilal Çiloğlu, son 64 turunda Birleşik Arap Emirlikleri’nden Kazbek Naguchev ile karşılaşacak.

  1. Gün

Kadınlar -78 kg

Tuana Gülenay, son 32 turunda Tayvanlı rakibi Shu Huei Hsu Wang ile karşılaşacak.

Erkekler +100 kg

Münir Ertuğ, son 32 turunda Birleşik Arap Emirlikleri’nden Magomedomar Magomedomarov ile karşılaşacak.

Sporcularımıza ve teknik ekibimize Ulanbator Grand Slam 2026’da başarılar diliyoruz.

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