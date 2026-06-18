ULANBATOR GRAND SLAM 2026’DA MİLLİ JUDOCULAR TATAMİDE
ULANBATOR GRAND SLAM 2026’DA MİLLİ JUDOCULAR TATAMİDE
Haber Merkezi
Ulanbator Grand Slam 2026’da Milli Judocularımız tatamiye çıkıyor…
Büyükler Millî Judo Takımımız, 19-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da düzenlenecek Ulanbator Grand Slam 2026’da mücadele edecek.
58 ülkeden 454 judokanın yer alacağı prestijli organizasyonda Türkiye’yi 6 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 8 sporcu temsil edecek.
Millî takımımız, organizasyonda antrenörler Giorgio Antenello Vismara, Hasan Vanlıoğlu ve İlknur Kobaş Tepe ile fizyoterapist Enis Alev eşliğinde yer alacak.
Sporcularımız ve ilk tur rakipleri:
- Gün
Kadınlar -48 kg
Sıla Ersin, son 32 turunda Sabina Giliazova ile karşılaşacak.
Tuğçe Beder, son 32 turunda İtalyan rakibi Asia Avanzato ile karşılaşacak.
Kadınlar -57 kg
Hasret Bozkurt, son 32 turunda Tayvanlı rakibi Tzu-Yun Liu ile karşılaşacak.
Ayşenur Budak, son 32 turunda Çinli rakibi Yuying Tao ile karşılaşacak.
- Gün
Kadınlar -70 kg
Sinem Oruç, son 32 turunda Avusturyalı rakibi Michaela Polleres ile karşılaşacak.
Erkekler -73 kg
Bilal Çiloğlu, son 64 turunda Birleşik Arap Emirlikleri’nden Kazbek Naguchev ile karşılaşacak.
- Gün
Kadınlar -78 kg
Tuana Gülenay, son 32 turunda Tayvanlı rakibi Shu Huei Hsu Wang ile karşılaşacak.
Erkekler +100 kg
Münir Ertuğ, son 32 turunda Birleşik Arap Emirlikleri’nden Magomedomar Magomedomarov ile karşılaşacak.
Sporcularımıza ve teknik ekibimize Ulanbator Grand Slam 2026’da başarılar diliyoruz.