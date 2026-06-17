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MUTLU TÜRKMEN: YAZ SPORFEST TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI 546 SPORCUYU SAMSUN’DA BULUŞTURDU

MUTLU TÜRKMEN: YAZ SPORFEST TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI 546 SPORCUYU SAMSUN’DA BULUŞTURDU
  • MİX HABER / PANAROMA
  • 18 Haziran 2026 00:28 | Güncellenme: 19 Haziran 2026 03:01
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MUTLU TÜRKMEN: “YAZ SPORFEST TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI 546 SPORCUYU SAMSUN’DA BULUŞTURDU”

Türkmen, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen genç sporcuların aynı platformda buluşmasının üniversite sporları adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Mutlu Türkmen, “Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen genç sporcuların aynı platformda buluşmasının üniversite sporları adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.”

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Samsun’da düzenlenen Yaz Sporfest Türkiye Şampiyonaları’nda 546 sporcunun yarıştığını açıkladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğindeki Yaz Sporfest Türkiye Şampiyonaları başladı. 52 üniversiteden 546 sporcu Samsun’da mücadele ediyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Yaz Sporfest Türkiye Şampiyonaları’nın açılışının gerçekleştirildiğini belirterek, organizasyonda 52 üniversiteden 546 sporcunun mücadele ettiğini açıkladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yaz Sporfest Türkiye Şampiyonaları, Samsun’da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite sporcularını aynı çatı altında buluşturdu.

Açılış törenine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Fevzullah Dereci, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşe Türksoy Işım, Federasyon Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yönal, paydaş federasyon temsilcileri ve teknik görevliler katıldı.

Mutlu Türkmen’den Fair-Play Vurgusu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Yaz Sporfest Türkiye Şampiyonaları’nın üniversite sporlarının gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek organizasyonun dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhu içerisinde geçmesini temenni etti.

Türkmen, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen genç sporcuların aynı platformda buluşmasının üniversite sporları adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

52 Üniversiteden 546 Sporcu Mücadele Ediyor

Yaz Sporfest kapsamında düzenlenen Ünilig Hentbol, Bowling ve Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonaları’nda 52 üniversiteden toplam 546 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, hem bireysel hem de takım kategorilerinde şampiyonluk için ter dökecek.

Organizasyon boyunca genç sporcuların rekabetin yanı sıra dostluk, dayanışma ve centilmenlik değerlerini de ön plana çıkarması hedefleniyor.

Üniversite Sporlarına Güçlü Katkı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun yıl boyunca gerçekleştirdiği organizasyonlar arasında önemli bir yere sahip olan Yaz Sporfest Türkiye Şampiyonaları, üniversite sporlarının yaygınlaşmasına ve genç sporcuların gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Federasyon Başkanı Mutlu Türkmen, şampiyonalarda mücadele edecek tüm sporculara başarılar dileyerek organizasyonun Türk üniversite sporları adına örnek bir etkinlik olacağını ifade etti.

 

 

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