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Amatör MMA Türkiye Seçmeleri 2026 Ankara’da Yapılacak

Amatör MMA Türkiye Seçmeleri 2026 Ankara’da Yapılacak
  • MANŞET I / MMA
  • 29 Temmuz 2026 00:14 | Güncellenme: 29 Temmuz 2026 00:17
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AMATÖR MMA TÜRKİYE SEÇMELERİ 2026 ANKARA’DA YAPILACAK

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye MMA Federasyonu tarafından düzenlenecek Amatör MMA Türkiye Seçmeleri 2026, 8-13 Eylül tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Milli takım yolunda ilk adımın atılacağı organizasyon, profesyonel altyapısı ve uluslararası standartlardaki organizasyon yapısıyla Türk MMA’sına yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyor.

Türk MMA’sı Ankara’da Buluşuyor

Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek Amatör MMA Türkiye Seçmeleri 2026, 8-13 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek. Katılım yoğunluğuna göre organizasyon alanında aynı anda 2 veya 3 profesyonel MMA oktagonu kurulacak, tüm müsabakalar uluslararası standartlarda yapılacak.

Karşılaşmalar profesyonel LED ekranlardan anlık olarak takip edilebilecek, her oktagonda görev alacak kamera ekipleri sayesinde müsabakalar yüksek görüntü kalitesinde kayıt altına alınacak. Gün içinde oynanan karşılaşmalar ise her akşam Türkiye MMA Federasyonu’nun YouTube kanalında yayınlanacak. Organizasyonun en etkileyici nakavt ve submission anları da sosyal medya hesaplarından sporseverlerle buluşturulacak.

Başkan Ali Arık: “Türk MMA’sı İçin Önemli Bir Adım”

Türkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık, organizasyonun sadece milli takım seçmesi olmadığını vurgulayarak, “Sporcularımıza hak ettikleri profesyonel organizasyon ortamını sunmayı amaçlıyoruz. Bu seçmeler, Türk MMA’sının organizasyon gücünü ve gelişimini ortaya koyacak önemli bir vitrin olacak. Hedefimiz, uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil edecek güçlü bir milli takım oluştururken, organizasyon kalitesinde de örnek gösterilen bir seviyeye ulaşmaktır.” ifadelerini kullandı.

Ankara’da gerçekleştirilecek seçmelerin, Türk MMA camiasının birlik ve dayanışmasını da ortaya koyması beklenirken, organizasyonun sporculara önemli bir deneyim kazandırması hedefleniyor.

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