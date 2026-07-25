ŞEHİT EREN BÜLBÜL TÜRKİYE KULÜPLER KARATE ŞAMPİYONASI MANİSA’DA DÜZENLENECEK

Haber Merkezi

Türkiye Karate Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Şehit Eren Bülbül Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, 31 Temmuz – 2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Manisa’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından kulüplerin katılımıyla düzenlenecek organizasyonda, sporcular madalya ve takım dereceleri için tatamiye çıkacak.

Şehit Eren Bülbül Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası Manisa’da Başlıyor

Türkiye karate camiasının önemli organizasyonlarından biri olan Şehit Eren Bülbül Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, 31 Temmuz – 2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Manisa Muradiye Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonu’nun 2026 faaliyet takviminde yer alan şampiyona, farklı yaş kategorilerinde mücadele edecek yüzlerce sporcuyu aynı çatı altında buluşturacak. Türkiye’nin birçok ilinden katılım sağlayacak kulüpler, hem takım hem de bireysel başarı için tatamide kıyasıya mücadele verecek.

Karate Camiası Manisa’da Buluşacak

Üç gün sürecek organizasyonda karate branşının gelişimine katkı sunan kulüpler, antrenörler ve sporcular önemli bir rekabet ortamında performanslarını sergileyecek. Şampiyona boyunca gerçekleştirilecek karşılaşmaların yüksek mücadele seviyesine sahne olması beklenirken, organizasyonun Türk karate sporunun geleceği adına önemli bir platform oluşturacağı değerlendiriliyor.

Hedef Yeni Başarılar ve Milli Takım Yolunda Önemli Mücadele

Kulüpler için sezonun en önemli organizasyonlarından biri olarak gösterilen şampiyona, sporcular açısından hem tecrübe kazanma hem de üst düzey performanslarını ortaya koyma fırsatı sunacak. Teknik heyetler de sporcuların gelişimini yakından takip ederek gelecek organizasyonlar öncesinde önemli değerlendirmelerde bulunacak.

Karate severlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, 31 Temmuz’da başlayacak müsabakaların ardından 2 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

Kaynak: Türkiye Karate Federasyonu