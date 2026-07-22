Gündüz Zabıta, Akşam Şampiyonların Hocası: Arslan Gökçe Başarılarıyla Dikkat Çekiyor…

Gündüz Zabıta, Akşam Şampiyonların Hocası:

ARSLAN GÖKÇE BAŞARILARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Haber Merkezi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığında 14 yıldır görev yapan Arslan Gökçe, kamu görevindeki disiplinini spor salonuna taşıyarak Türk dövüş sporlarına değer katıyor.

Adana Seyhan’da faaliyet gösteren Arslan Fight Academy’de kick boks, Muaythai ve MMA branşlarında sporcular yetiştiren başarılı antrenör, hem kendi sporculuk kariyerindeki dereceleri hem de öğrencilerinin Türkiye şampiyonalarındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Şimdi ise gözünü İstanbul’da düzenlenecek Minikler ve Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonası’na çevirdi.

Kamu görevindeki disiplinini sporun eğitim anlayışıyla birleştiren Arslan Gökçe, hem zabıta memuru hem de antrenör kimliğiyle Türk sporuna katkı sunmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığında 14 yıldır görev yapan Gökçe, mesaisinin ardından Adana’nın Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren Arslan Fight Academy Spor Kulübü’nde geleceğin şampiyon sporcularını yetiştiriyor.

Zabıta üniformasıyla kamuya, antrenör kimliğiyle ise Türk sporuna hizmet etmeyi sürdüren Arslan Gökçe, yaklaşık 25 yıllık spor tecrübesini çocuklara ve gençlere aktarırken, sporun yalnızca madalya kazanmak değil; disiplin, saygı ve karakter kazandıran önemli bir yaşam kültürü olduğuna dikkat çekiyor.

Sporculuk Kariyerinde Önemli Başarılar Elde Etti

Spor hayatına 2000 yılında boks branşıyla başlayan Arslan Gökçe, yıllar içerisinde Muaythai, kick boks ve MMA branşlarında önemli başarılar elde etti.

Başarılı antrenörün sporculuk kariyerinde;

Boks Türkiye Üçüncülüğü,

Muaythai Bölge Şampiyonluğu,

Muaythai Türkiye Üçüncülüğü

bulunurken, profesyonel arenada ise 2 Muaythai Süper Lig müsabakasında ringe çıkarak önemli deneyimler kazandı.

Bugün sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi sporcularına aktaran Gökçe, planlı çalışma sistemiyle yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor.

Öğrencileri Türkiye Dereceleri Kazanıyor

Arslan Fight Academy çatısı altında yetişen sporcular da Türkiye Şampiyonalarında önemli başarılara imza atıyor.

2025 yılında İzmir’de düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda Poyraz Analay Türkiye ikincisi oldu.

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Okullar Arası Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda Eren Gönen Türkiye üçüncüsü olurken, Diyarbakır’da düzenlenen Okullar Arası Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda Tuana Aktaş Türkiye ikinciliği elde etti.

Hedef İstanbul’da Yeni Başarılar

Arslan Gökçe ve sporcuları, 24-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında İstanbul Bakırköy Ahmet Cömert Spor Salonu’nda düzenlenecek Minikler ve Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonası için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Başarılı antrenör, hedeflerinin Türkiye Şampiyonası’ndan madalya ve derecelerle dönerek milli takıma yeni sporcular kazandırmak olduğunu ifade etti.

“Destek Veren Herkese Minnettarım”

Başarılarında yalnızca kendi emeğinin değil, kendisine güvenen ve destek veren isimlerin de büyük payı olduğunu belirten Arslan Gökçe, teşekkür mesajı yayımladı.

Gökçe, Türkiye Muaythai ve Ju Jitsu Federasyonu Başkanı, Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Başkanı, Dünya Muaythai Birliği (MMU) Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız’a, Türk Muaythai’sine verdiği katkılar, antrenörlere ve sporculara sağladığı destek nedeniyle teşekkür etti.

Ayrıca Türkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık’a, dövüş sporlarının gelişimine yönelik çalışmaları ve antrenörlere verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ileten Gökçe, federasyonların spora yaptığı yatırımların genç sporcuların gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi.

Belediye Yöneticilerine Teşekkür

Arslan Gökçe, kamu görevini sürdürürken spora da zaman ayırabilmesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin anlayış ve desteğinin önemli katkısı olduğunu ifade etti.

Gökçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Fuat Tuğluoğlu’na, spora ve sporcuya verdiği destek ile her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.

Başarılı antrenör ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Zülküf Aktürk’e de gösterdiği anlayış, destek ve sporun gelişimine verdiği önem dolayısıyla teşekkür ederek, bu desteğin hem kendisi hem de sporcuları için büyük moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

Yeni Hedef Milli Sporcular Yetiştirmek

Adana’da faaliyetlerini sürdüren Arslan Fight Academy’de çalışmalarına aralıksız devam eden Arslan Gökçe, Türk sporuna yeni şampiyonlar ve milli sporcular kazandırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İstanbul’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nın yeni başarıların başlangıcı olmasını hedeflediklerini ifade eden Gökçe, sporcularıyla birlikte en iyi dereceleri elde etmek için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini sözlerine ekledi.