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2026 ANALİG Taekwondo Grup Müsabakalarının Yapılacağı İl Değişti

2026 ANALİG Taekwondo Grup Müsabakalarının Yapılacağı İl Değişti
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2026 ANALİG TAEKWONDO GRUP MÜSABAKALARININ YAPILACAĞI İL DEĞİŞTİ

Haber Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek 2026 Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo Grup Müsabakaları öncesinde önemli bir değişiklik yapıldı.

Bakanlıktan gelen resmi bilgilendirme doğrultusunda, organizasyonun gerçekleştirileceği iller arasında yer alan Diyarbakır’ın yerine Ağrı ev sahibi olarak belirlendi.

2026 ANALİG Taekwondo Grup Müsabakalarında İl Değişikliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2026 Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo Grup Müsabakaları, 28-30 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Müsabakalar öncesinde Bakanlıktan yapılan resmi bilgilendirme kapsamında organizasyonun ev sahibi illerinden biriyle ilgili değişikliğe gidildi. Daha önce grup müsabakalarının yapılacağı iller arasında yer alan Diyarbakır, yapılan güncelleme ile listeden çıkarılırken, yerine Ağrı ili ev sahibi olarak belirlendi.

Resmi Duyuru Yapıldı

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından paylaşılan bilgilendirmede, değişikliğin Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi bildirimi doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Buna göre, 28-30 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak ANALİG Taekwondo Grup Müsabakalarına katılacak sporcu, antrenör ve kafilelerin hazırlıklarını yeni organizasyon merkezi olan Ağrı’ya göre planlamaları gerektiği bildirildi.

Sporculara ve Antrenörlere Uyarı

Federasyon, il değişikliğinin tüm katılımcılar tarafından dikkate alınmasının önem taşıdığını belirterek, müsabakalara katılacak sporcular ile antrenörlerin ulaşım ve organizasyon planlamalarını güncellenen ev sahibi il doğrultusunda yapmalarını istedi.

2026 ANALİG Taekwondo Grup Müsabakalarının, Anadolu’nun farklı illerinden gelecek genç sporcuların katılımıyla yoğun bir rekabete sahne olması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Taekwondo Federasyonu

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