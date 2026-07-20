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Filenin Efeleri Tarihinde İlk Kez VNL’de Çeyrek Finale Yükseldi

Filenin Efeleri Tarihinde İlk Kez VNL’de Çeyrek Finale Yükseldi
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FİLENİN EFELERİ TARİHİNDE İLK KEZ VNL’DE ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde tarihi bir başarıya imza attı.
İran’ı 3-1 mağlup eden Filenin Efeleri, organizasyon tarihinde ilk kez VNL Finalleri’nde çeyrek finale yükselerek Türk voleybolunda yeni bir sayfa açtı.

Tarihi Zaferle Çeyrek Final Bileti Geldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü hafta dördüncü ve son karşılaşmasında İran’ı 3-1 mağlup ederek önemli bir başarıya ulaştı. Belgrad Arena’da oynanan mücadelede ilk seti kaybetmesine rağmen üstün bir geri dönüş sergileyen ay-yıldızlı ekip, organizasyon tarihinde ilk kez VNL Finalleri’ne kalmayı başardı.

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay ve Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı da tribünden takip etti.

Filenin Efeleri Finallerde

Bu galibiyetle birlikte VNL’de 8. galibiyetini alan ve puanını 22’ye yükselten Filenin Efeleri, 29 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Çin’in Ningbo kentinde düzenlenecek FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde mücadele etme hakkını kazandı.

Türk voleybolu adına tarihi önem taşıyan bu başarıyla birlikte A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk kez VNL’de son sekiz takım arasına adını yazdırarak çeyrek final heyecanı yaşayacak.

Maçın Hikâyesi

İlk sette İran karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamayan milliler, seti 17-25 kaybetti. İkinci setten itibaren hem savunmada hem de hücumda etkili bir performans ortaya koyan Filenin Efeleri, rakibine üstünlük kurarak ikinci seti 25-22, üçüncü seti 25-16 ve dördüncü seti 25-19 kazanmayı başardı.

111 dakika süren mücadele sonunda salondan 3-1 galip ayrılan milliler, Türk voleybol tarihine geçen bir başarıya imza attı.

Maçın Künyesi

Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Kenneth Aro (Finlandiya)

Türkiye: Ahmet, Murat, Gökçen, Bedirhan, Adis, Efe, Berkay (L) (Mirza, Kaan, Hilmi, Cafer)

İran: Morteza, Mohammad, Arshia, Haghparast, Nima, Haji, Hazrat (L) (Ilshan, Poriya, Mohsen, Eisa, Hossein (L), Nasri)

Setler: 17-25, 25-22, 25-16, 25-19

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