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BOŞ ELİN SANATI: KARATE-DO Boş Elin Sanatı: Karate-Do’nun Derin Dünyasına Yolculuk Karate-Do iki Japonca kelimeden meydana gelir. Kara-boş, silahsız veya geniş anlamda kainatı anlatır. Te-el, Do-takip edilmesi gereken tarikat yolu, ahlak anlamına gelir.
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Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı’nı Geçen En Genç Türk Sporcu Oldu

Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı’nı Geçen En Genç Türk Sporcu Oldu
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AYSU TÜRKOĞLU, TSUGARU KANALI’NI GEÇEN EN GENÇ TÜRK SPORCU OLDU

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Milli ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Japonya’daki Tsugaru Kanalı’nı başarıyla geçerek Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) hedefinin 6. parkurunu tamamladı. Genç sporcu, bu başarısıyla Okyanus Yedilisi’nde 6 parkuru geçen en genç Türk sporcu unvanını elde etti.

Dünyanın En Zorlu Açık Su Parkurlarından Birini Tamamladı

Milli ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, açık su yüzme sporunun en prestijli meydan okumalarından biri olarak gösterilen Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) serisindeki bir engeli daha başarıyla geride bıraktı.

Japonya’da bulunan ve güçlü akıntılarıyla dünyanın en zorlu açık su yüzüş rotalarından biri kabul edilen Tsugaru Kanalı’nı başarıyla geçen Türkoğlu, Okyanus Yedilisi hedefindeki 6. parkurunu tamamlayarak kariyerine tarihi bir başarı daha ekledi.

Türk Spor Tarihine Geçti

Elde ettiği bu dereceyle Aysu Türkoğlu, Okyanus Yedilisi kapsamında 6 parkuru tamamlayan en genç Türk sporcu olmayı başardı. Uluslararası açık su yüzme camiasında önemli bir yere sahip olan bu başarı, Türk sporunun son yıllarda bireysel branşlarda ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koydu.

Azmi, disiplini ve dayanıklılığıyla dikkat çeken milli sporcu, dünyanın en zorlu açık su parkurlarında gösterdiği performansla Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.

Hedef Okyanus Yedilisi’ni Tamamlamak

Okyanus Yedilisi, dünyanın farklı noktalarında bulunan yedi zorlu açık su geçişinden oluşuyor ve açık su yüzücülerinin en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Tsugaru Kanalı’nı da başarıyla geçen Aysu Türkoğlu, seriyi tamamlama yolunda önemli bir eşiği daha geride bıraktı.

Milli sporcunun tarihi başarısı, Türk yüzme sporuna ilham verirken, genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

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